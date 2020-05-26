AK Parti Amasya Milletvekili Çilez Suluova'daki kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Suluova'da kurum ve kuruluşları ziyaret ederek, bayramlaştı.

Beraberinde Belediye Başkanı Fatih Üçok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, İlçe Başkanı Muhammed Biçer, İl Genel Meclis üyeleri ve partililerle Suluova Şehitliği, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Vefa Sosyal Destek Grubu ve İtfaiye Müdürlüğü ziyaretinde bulunan Milletvekili Çilez, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Ülke olarak yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla buruk bir bayram geçirdiklerini ifade eden Çilez, AK Parti iktidarı dönemindeki sağlık alanında yapılan yatırımlarla ülke ve millet olarak koronavirüs salgın sürecini başarıyla geçirdiklerini söyledi.

Bu süreçte başarılı bir sınavın verildiğini belirten Çilez, şunları kaydetti:

"Salgın tüm dünyayı kasıp kavururken bu süreçten Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde, dünyanın şapka çıkardığı bir sağlık sistemini kurduğumuzu tüm dünya gördü. Yaklaşık 100'e yakın ülkeye sağlık malzemesi yardımı göndererek, bu alanda da örnek olduk. Devletimizin gücü ve kuvveti hem milletimizin hem de diğer insanlığın hizmetindedir. Özellikle Sağlık Bakanlığımız bu süreci problemsiz yürüterek çok büyük bir başarı kaydetti. Sosyal yönünü de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımızın hedefleri ve direktifleri doğrultusunda muazzam bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her birine el uzatarak sosyal devletin nasıl olacağını göstermiş oldu. Ekonomik boyutunda ise, ekonomik destek kalkan paketlerimiz ile piyasaya gerekli olan destekleri Hazine Bakanlığımız fonlamalarla yaptı. Bu süreci Cumhurbaşkanımız çok iyi yönetti ve bu salgını en az hasarla atlatan ülkelerin başında olduk."