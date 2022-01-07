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AK Parti Ankara İl Başkanlığının "İstişare Kampı" başladı - Son Dakika

AK Parti Ankara İl Başkanlığının "İstişare Kampı" başladı

07.01.2022 21:52
AK Parti Ankara İl Başkanlığının "İstişare Kampı" başladı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ülkenin 2023'e hedeflerine ulaşması için artık son dönemeçte olduklarını belirterek, "20 yıllık AK Parti iktidarımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında taçlandırmak için bize büyük görev ve sorumluluğun düştüğü son virajdayız." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ülkenin 2023'e hedeflerine ulaşması için artık son dönemeçte olduklarını belirterek, "20 yıllık AK Parti iktidarımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında taçlandırmak için bize büyük görev ve sorumluluğun düştüğü son virajdayız." dedi.

Son yıllardaki üyelik çalışmaları ile rekor kıran AK Parti Ankara İl Teşkilatı, 2022'nin ilk günlerinde teşkilatın moral ve motivasyonunu güçlendirmek, yapılacak çalışmaları değerlendirmek ve yol haritasını belirlemek için Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde kampa girdi.

Özcan, açılışta yaptığı konuşmada, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın çalışmaları değerlendirerek yeni stratejiler belirlemek amacıyla düzenlediği "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, en fazla üye yapan teşkilat olarak 2020 ve 2021'de Türkiye birincisi olduklarını söyledi.

Kampın çok verimli geçeceğine inandıklarını ifade eden Özcan, moral, motivasyon ve güç toplamak, aynı zamanda yeni stratejiler, yeni hedefler belirlemek ve 2023 yol haritamızı çıkarmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Üye sayısında rekor kıran, "Sen yoksan bir eksiğiz" diyerek 94 ruhunu sahaya yansıtan, samimiyetle inançla dostlukla gönül birlikteliği kuran Ankara İl Teşkilatının her üyesine teşekkür eden Özcan, şöyle konuştu:

"Adeta tırnaklarıyla kazıyarak, bir lidere bir davaya inanarak yazdıkları bu başarı hikayesiyle bizleri gururlandırdılar, 2023 zaferine inandırdılar. Hepinizin bildiği gibi ülkemizin 2023'e hedeflerine ulaşması için artık son dönemeçteyiz. 20 yıllık AK Parti iktidarımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında taçlandırmak için bize büyük görev ve sorumluluğun düştüğü son virajdayız. Bu öyle bir sorumluluk ki 20 yıl boyunca yapılan hizmetlerin, yatırımların, atılan büyük adımların, gerçekleştirilen hayallerin, milli ve yerli hamlelerin getirdiği kazanımlarla 'Yeni ve güçlü Türkiye'nin inşası, ihyası ve yeni yüzyıla damgasını vurmasının miladı olacak."

Özcan, 20 yıl boyunca ekilen tohumların filizleneceğini belirterek, bu nedenle her zamankinden daha büyük bir aşkla şevkle sahada olacak, inanmışlık ruhuyla her bir haneye girecek, her gönüle mihmandarlık edeceklerini vurguladı.

"Bize her daim zirve yakışır"

Teşkilat olarak 2023'e hazırlanmaya çoktan başladıklarını bildiren Özcan, şunları kaydetti:

"Öncelikle üye sayımızı 84 bin gibi tarihi bir rakama ulaştıran sizlere gayretleriniz, emekleriniz için canı bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Bu azımsanacak bir başarı değil elbette ama geldiğimiz nokta da yeterli değil. Bize her daim zirve yakışır, o zirvede kalmak, o zirveyi korumak yakışır. Bize, Gezi olaylarında, 17/25 yargı operasyonunda, 15 Temmuz darbe kalkışmasında ellerini ovuşturanlara, hala pusuda bekleyenlere gereken dersi vermek, son sözü milletin desteği ile söylemek yakışır. Ekonomi üzerinden yeni bir algı oluşturarak, sosyal medya üzerinden bir takım manipülatif söylemlerle kendine rant ve alan açmak isteyenlerin, çığırtkanlıkla milletimizi galeyana getirmeyi amaçlayanların farkındayız. Burada size çok büyük görev düşüyor. 20 yıldır milletimizin kazanması, Türkiye'mizin kazanması için durmaksızın çalışan Sayın Cumhurbaşkanımızın yine milletimiz için ekonomik bir savaş verdiğini, bu savaşın sonunda 'kur baskıları, faiz entrikaları, borsa oyunları' tezgahlayan ekonomi baronlarının kaybedeceğini milletimize anlatmanız lazım."

Ankara için çalışmaya devam edeceklerini ifade edan Özcan, "Çöp, çukur, çamur ile anılan belediyecilikte sabıkalı CHP'nin, başkentimizi üç yıldır yerinde saydırdığını, vaatlerin sadece sözde kaldığını, şaibeli ihalelerle şeffaf olmayan yönetim anlayışıyla ve sosyal medya üzerinden yaptığı göz boyamayla başkentimize karabasan gibi çöktüğünü tek tek anlatacağız." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığının İstişare Kampı başladı

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Hakan Han, AK Parti, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Ankara İl Başkanlığının 'İstişare Kampı' başladı - Son Dakika


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