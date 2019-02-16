Son Dakika Haberleri: AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy'dan Esnaf ve Ev Ziyareti

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy'dan Esnaf ve Ev Ziyareti

1 saat önce

Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy'dan esnaf ve ev ziyaretiİSTANBUL - Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, kapı kapı esnafları dolaştı.

Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy'dan esnaf ve ev ziyareti

İSTANBUL - Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, kapı kapı esnafları dolaştı. Ulusoy, programı kapsamında ziyaret ettiği bir evdeki çocuklara oyuncak hediye ederek yakından ilgilendi.
Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan esnafları kapı kapı dolaşarak ziyaret etti. Esnaflarla uzun süre samimi bir ortamda sohbet eden Ulusoy daha sonra kendisini evlerine davet eden Bildik ailesini ziyaret etti. Ulusoy, ailenin oturduğu binanın yanında yıkımı yapılan yerin molozlarını kaldırılması talebini de not aldı. Evdeki 3 çocukla yakından ilgilenen Ulusoy, onlara oyunca hediye ederek uzun süre ilgilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:37 Kaynak: İHA

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