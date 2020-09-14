Ak Parti Aziziye Kongresi'nde belediye hizmetleri takdir gördü - Son Dakika

Ak Parti Aziziye Kongresi'nde belediye hizmetleri takdir gördü

AK Parti 5. Aziziye Olağan Kongresi yapıldı.

Ak Parti Aziziye Kongresi'nde belediye hizmetleri takdir gördü, System.String[]

AK Parti 5. Aziziye Olağan Kongresi yapıldı. Ilıca Mahallesi'nde Hizmet içi Eğitim Enstitüsünde üç adayla yapılan seçimde pandemi koşullarına uygun maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu görüldü.

Mevcut başkan Ensar Coşkun'un 175 oy alarak yeniden başkanlığa getirildiği kongre açık havada yapıldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti ilçe başkanları, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Gençlik Kolları Başkanı Haluk Ziya Beyoğlu ve parti üyeleri ile delegeler katıldı. İstiklal Marşı ve şehitler için saygı duruşunun ardından divan teşekkül ettirildi. Divan Başkanlığına Mücahit Yanılmaz'ın getirildiği kongrede ilk konuşmayı ilçe başkanı Ensar Coşkun yaptı. Coşkun, konuşmasında Türkiye'nin son yıllarda ki dünya siyasetindeki yerine değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin büyük hedeflere ilerlediğini kaydeden Başkan Coşkun, "Liderimiz Cumhurbaşkanımız gözbebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkenin bekası için gösterdiği mücadele takdire şayandır. AK Parti neferleri olarak onun destekçisi ve takipçisi olacağız. Birlik ve bütünlüğümüzü koruyarak Türkiye'nin 2023 vizyonuna ulaşmasını amaçlamalıyız" diye konuştu.

Aziziye Yatırımları İlgi Odağı Oldu

Aziziye 5. Olağan Kongresi'nde daha sonra Belediye başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın, hazırladığı sinevizyon gösterisinde belediyenin yatırımları ve icraatları gösterildi. Her bir yatırımın olduğu yerde tanıtımlarla hitabetleri ile göz dolduran Başkan Orhan'a, ilgi büyüktü. Sine vizyon gösterisi izleyiciler tarafından tam not aldı. Aziziye Belediye Başkanı Orhan, daha sonra kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Konuşmasında özellikle küçük yaşlarda AK Parti davasına gönül verdiğine dikkat çeken Başkan Orhan, AK Parti davasının bugün olduğum gibi yarında savunucusu ve takipçisi olacağını söyledi. Türkiye'nin 19 yıl önce ekonomik buhranlardan bitap düşmüş, dış mihrakların adeta her gece yaptığı ekonomik darbeler yaptığı bir ülke konumunda olduğunu hatırlatan Başkan Orhan, "Halkı fakirleştirilmiş ülkenin can simidi olarak düşünüp iktidara getirdiği Adalet ve Kalkınma Partimiz bugün yeni büyük hedeflere açılarak milletin umudu haline gelmiştir. Liderimiz umudumuz reisimiz göz bebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan bu kutlu yürüyüşün bir neferi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye bir ateş çemberinden geçiyor. Dört bir koldan saldırı altındayız. Çok şükür tüm bunlara gereken cevabı verebilecek birlik, beraberlik, cesaret, dayanışma içerisindeyiz. Bu büyük bir nimettir. AK Parti sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en güçlü, en disiplinli siyasi organizasyonudur. Dünya'nın başka hiçbir yerinde olmayacak 15 Temmuz ihaneti karşısında, millet böylesine can siper hane meydanlara çıkmışsa bunun içerisinde şüphesiz AK Parti teşkilatlarının da büyük rolü var. AK Parti'nin siyasi önderliğinde inşallah çok daha güzel bir geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Altınok; İlelebet Devam Edecek Bir Davanın Neferleriyiz

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da yaptığı konuşmada AK Partinin yeni yönetimleri ile daha da güçlenerek geldiğini söyledi. Partinin her kademesinde görev yapan her bir yöneticinin çalışmalarında büyük özveri gösterdiğini söyleyen Milletvekili Altınok, "Halka hizmet için buluştuğumuz bu çatı altında ülkemizi ilk on ekonomi arasına sokacak yolda emin adımlarla yürüyoruz. Bu bir bayrak yarışı, bugün biz varız yarın başkaları olacaktır ama hizmet yürüyüşü daima devam edecektir" dedi.

Başkan Öz; En Büyük Güç Birlik ve Beraberliktir

Erzurum AK Parti Kongrelerinin dostluk ve barış havasında geçtiğine dikkat çeken İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise dış politikanın Türkiye üzerine etkilerinden bahsetti. Türkiye'yi bölmek için dış mihrakların fırsat kolladığını anlatan Başkan Öz, " Doğu Akdeniz'de yaşananlar gösteriyor ki Türkiye doğru yoldadır ve güçlü olmak zorundadır. Düşmanla karşı karşıya gelindiğinde en büyük güç birlik ve beraberliktir zira şairin de dediği gibi 'toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' İlçe kongrelerimizde ortaya konulan birlik görüntüsünü Olağan Genel Kongremizde zirveye taşıyacağız. Dosta güven, düşmana korku veren daha güçlü bir Türkiye için 'Durmak yok yola devam' diyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Sekmen; Erzurum'u Mega Şehir Yapıyoruz

Kongrede Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımların konu edildiği sine vizyon gösterisi de yer aldı. Sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kürsüye geldi. Başkan Sekmen Erzurum'un en ücra noktasına kadar hizmet götürme gayretinde olduklarını söyledi. Başkan Sekmen şöyle devam etti. "Siyaset tarihimiz 'altın' diye tarif edebileceğimiz dönemi yaşıyor. 2001 yılında kurulan ve sadece bir yıl sonra iktidarla buluşan AK Parti'miz, geride bıraktığı 19 yılın her dönemine ayrı bir damga ve silinmez izler bırakmıştır. AK Parti sayesinde ülkede kaoslar, krizler, siyasi buhran ve bunalımların yerini huzur ve istikrar almış, aradan geçen 19 yılın sonunda ülkemiz hem üzerinde bulunduğu coğrafyanın ve hem de dünyanın liderliğini üstlenmiştir. Daha düne kadar ekonomide ve özellikle de savunma sanayiinde dışa bağımlı bir ülke iken, bugün kendi öz değerleriyle ayağa kalkan ve hatta şahlanan bir Türkiye profili vardır. Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde atılan sağlam ve kararlı adımlar sayesinde, bizler geleceğe bugün emin adımlarla yürüyoruz. Tabi elde ettiğimiz bu başarının arka planına bir göz atacak olursak; kuşkusuz birlik ve beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayla karşılaşırız ki; bu da millet olarak bizim asli mayamızı teşkil etmektedir. Erzurum'u mega şehir yapmak için kolları sıvadık. İnşallah daha büyük istihdam içerikli yatırımlar içinde gereğini yapacağız" dedi.

Başkan Coşkun Güven Tazeledi

Yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Üç adayın yarıştığı dört sandıkta kullanılan oylar sonrasında üç adayın yarıştığı seçimde 175 delegenin oyunu alan mevcut ilçe başkanı Ensar Coşkun, ve yönetimi yeniden başkanlığa getirildi. Seçimde Milletvekili Selami Altınok ve İlçe Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da oy kullandı. Başkan Coşkun, seçim sonrasında yaptığı açıklamada gelecek seçimlerde canhıraş çaba göstererek Aziziye'yi tekrar en fazla oy alan ilçe konumuna getireceklerinin sözünü verdi. - ERZURUM

AK Parti, Erzurum, Türkiye, Aziziye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 12:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ak Parti Aziziye Kongresi'nde belediye hizmetleri takdir gördü - Son Dakika


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