Son Dakika Haberleri: AK Parti Bahçelievler Mitingi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya

AK Parti Bahçelievler Mitingi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya

1 saat önce

- Alandan detaylar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Bahçelievler Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

- Alandan detaylar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Bahçelievler Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:05 Kaynak: AA

Fatma Betül Sayan Kaya, Bahçelievler, AK Parti, Güncel
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