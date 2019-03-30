AK Parti Bahçelievler Mitingi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya
1 saat önce
- Alandan detaylar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Bahçelievler Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:05 Kaynak: AA
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