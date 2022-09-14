AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi toplandı

14.09.2022 12:52
AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi toplandı

AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi, ilçe başkanlığında toplandı.

AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi, ilçe başkanlığında toplandı.

İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz başkanlığında yapılan toplantıya İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cem Küçükgüzel de katıldı.

Toplantıda konuşan Gökgöz, Gençlik Kolları başkanlığına bir süre önce Ahmet Peker'in getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlik Kolları çok güzel çalışmalarda bulunuyor. Bundan sonraki hedefimiz 2023 seçimleridir. İlçe başkanlığı, gençlik ve kadın kollarımızla mahalle ve ev ziyaretlerine ağırlık vereceğiz. Hükümetimizin yaptığı çalışmaları her yerde anlatacağız. İlçemizde gözle görülür yatırımlar oldu. Bugün yine toplu açılışla yapımı tamamlanan 350 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun açılışını yapacağız. Beypazarı'na hayırlı olsun."

YORUMLAR
500
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'dan ilçelere ziyaret AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'dan ilçelere ziyaret AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, AK Parti, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi toplandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
12:27 Bayrampaşa'da alışveriş için aracından inen adam hayatının şokunu yaşadı! Aracın camını açık gören hırsız telefonu çalıp kaçtı
12:28 Chealse Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:13 Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
11:57 Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti
11:51 Otomobilde kadına şiddet! Kameraya alan vatandaş polise ihbar etti
11:46 Galatasaray için Icardi bir başlangıç! Dev kulüple ilişkileri geliştirdiler
11:31 "Terbiyesiz" ve "cahil" ifadeleri hakaret sayılmadı! Reçete yazmayan doktora "soytarı" diyen hasta yakınına para cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 12:52:35. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement