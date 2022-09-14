AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi toplandı

AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi, ilçe başkanlığında toplandı.

İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz başkanlığında yapılan toplantıya İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cem Küçükgüzel de katıldı.

Toplantıda konuşan Gökgöz, Gençlik Kolları başkanlığına bir süre önce Ahmet Peker'in getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlik Kolları çok güzel çalışmalarda bulunuyor. Bundan sonraki hedefimiz 2023 seçimleridir. İlçe başkanlığı, gençlik ve kadın kollarımızla mahalle ve ev ziyaretlerine ağırlık vereceğiz. Hükümetimizin yaptığı çalışmaları her yerde anlatacağız. İlçemizde gözle görülür yatırımlar oldu. Bugün yine toplu açılışla yapımı tamamlanan 350 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun açılışını yapacağız. Beypazarı'na hayırlı olsun."