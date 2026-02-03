AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, partisinin Beypazarı İlçe Başkanlığı'nın danışma meclisi toplantısına katıldı.

Erdoğan, İlçe Başkanlığı binasındaki toplantıda yaptığı konuşmada, partililerle birlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin milletin kaderine omuz verdiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"AK Parti kurduğu güçlü bağ sayesinde 24 yıldır Türkiye'de güven ve istikrarın adı olmuştur. Biz gücümüzü koltuklardan, manşetlerden almadık. Biz gücümüzü ezan, bayrak ve vatan sevdalısı vatandaşımızdan aldık. Milletin duasını alanın bileğini kimse bükemez. Kirli pazarlıklarla, hesaplarla değil, milletimizin tertemiz irfanına ve vicdanına güvendik. Biz, bir teşkilat değil, bir inancın adıyız. Şu an muhalefetin en iyi yaptığı şey algı üretmek. Milletimizin derdiyle dertlenmekten ziyade, ürettikleri algıyla milletimizi oyalamaya çalışıyorlar."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Laf geçer eser kalır. Yol, okul, hastane, sosyal konut yaptık. Gençler için yurtlar yaptık. Daha nice hizmetleri, Rabbin bu ak kadrolara nasip edecek. Biz şu anda çok önemli sorunlarla mücadele ediyoruz. Mesela terörle mücadele ediyoruz ve yani bir sayfa açtık. Buradaki tavrımızın ne kadar net olduğunu da herkese kanıtladık. Biz şunu biliyoruz ki devlet kararlıysa, terör çaresizdir. Evlatlarımızın güvenliği için Allah'ın izniyle bu belayı defedeceğiz. Türkiye artık, susan bir ülke değil, proje üreten ve uzlaşı ve barış sağlayan,konuşan önemeli bir aktör haline gelmiştir."

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Safa Yıldırım da "Aralık ayında yapılan toplantıda Ankara'da üye sayımızı bir milyona tamamlamayı hedefliyorduk. Şükürler olsun, bu anlamda tüm ilçe başkanlıklarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şu a Ankara'da partimizin üye sayısı 1 milyon 36 bini geçti." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili ise ilçede birçok projenin sürdüğünü söyledi.

İlçede yapımı süren kapalı spor salonu, okul gibi inşaatları da yakından takip ettiklerini belirten Etili, milletvekillerini bilgilendirdiklerini ve yarın seçim olacakmış gibi çalışmalara ağırlık verdiklerini kaydetti.