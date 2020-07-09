AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı'ndan mahalle ziyaretleri - Son Dakika

AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın Beyşehir'in dış mahallelerine yönelik ziyaret programları devam ediyor.

AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, beraberindeki Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mızrak, ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı Yunuslar, Çukurağıl, Karabayat, Damlapınar, Emen ve Sevindik mahallelerini ziyaret etti.

Elkin ve partililer, biraraya geldikleri mahalle sakinleriyle sohbet ederek, yerleşim merkezinin talep ve sorunları ile ilgili istişarelerde bulundu.

İlçe Başkanı Elkin, yaptığı açıklamada, ilçe teşkilatı olarak dış mahalle ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizde ziyaretlerimize devam ederken özlediğimiz sıcak muhabbetlerin, dost meclislerindeki sohbetlerin tadını alıyoruz. Bir nebze de olsa çözüm üretebileceğimiz, eksiklik ve aksaklıklara küçük dokunuşlar yaparak, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına yardımcı oluyoruz. ve emin olun biz bunu zevk alarak yapıyoruz. Ben, yönetim kurulumuz, gençlik kollarımız ve meclis üyelerimiz inanıyoruz ki bizim insanımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Bizler de ahde vefa anlamında bunu sağlayabilmek için elimizden gelenin her zaman daha fazlasını yapmak için gayret göstereceğiz."

Öte yandan, Elkin ve beraberindeki partililer, Beyşehir Şehirler Arası Terminali'ni de ziyaret ederek Terminal Amiri Polat Yetkin ve turizm seyahat firmalarının yetkilileri ile de bir araya geldi.