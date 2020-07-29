AK Parti Bitlis Milletvekili Taşar'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşar, mesajında, bayramın hayırlı işlerin başlangıcına vesile olması dileğinde bulundu.

Paylaşmayı seven, paylaştıkça da mutlu olan bir millet olarak bayramların kendileri için büyük anlamlar taşıdığını belirten Taşar, mesajında şunları kaydetti:

"Bütün dünyada yaygın olan Kovid-19 nedeniyle bu bayramı kalben beraber ve alışık olmadığımız şekilde bedenen uzak geçireceğiz. Büyüklerimize, annemize, babamıza, evlatlarımıza ve sevdiklerimize doya doya sarılamayacağız ama alacağımız tedbirler neticesinde yeniden eski güzel günlerimize, sevdiklerimizle bir araya geleceğimiz bayram sofralarımıza ve kucaklaştığımız bayramlara inşallah kavuşacağız. Hüzünlü ve sevdiklerimizden uzakta geçirdiğimiz Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı'nda sevdiklerimizle kısıtlı da olsa bir arada olma şansını, beden olarak mesafeli ama birbirine yakın kalplerle geçirelim."

Bayramda maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Taşar, "Belki hüzün ve kederin hakim olduğu buruk bir bayram geçireceğiz. Milletçe el ele vererek büyük bir dayanışma örneği sergilediğimiz bu günlerde geçecek. Yakında sağlıklı, mutlu ve huzurlu güzel günlere kavuşacağız. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın değerli hemşehrilerime, ülkemize, İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.