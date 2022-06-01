AK Parti Bolu Teşkilatı'ndan Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki - Son Dakika
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AK Parti Bolu Teşkilatı'ndan Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki

01.06.2022 15:26
AK Parti Bolu Teşkilatı'ndan Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki

AK Parti Bolu İl Teşkilatı, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Belediye Meclisi Toplantısında AK Parti'li kadın Belediye Meclis üyesine yönelik ifadesine tepki gösterdi.

AK Parti Bolu İl Teşkilatı, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Belediye Meclisi Toplantısında AK Parti'li kadın Belediye Meclis üyesine yönelik ifadesine tepki gösterdi.

İzzet Baysal Caddesi Kadı Cami önünde bir araya gelen ve aralarında AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı'nın da bulunduğu partililer, Bolu Belediyesi önüne kadar yürüdü.

Ellerinde "Utanmazsın sen biz utanırız", "Kadının iffeti kutsaldır", "Terbiyesiz Tanju Özcan", "Kadına şiddet insanlığa ihanet", "İffetsizlikle iffet savunulmaz" gibi yazıların bulunduğu dövizler taşıyan kadınlar ile parti üyeleri, Bolu Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Atılgan, kadın ile yan yana gelmeyecek tek kelimenin şiddet olduğuna vurgu yaptı.

Ahlakı olmayan bir insanın isminin yanındaki tüm rütbelerin anlamsız olduğuna değinen Atılgan, "Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kadın bir Belediye Meclis üyesine gayriahlaki söylemleri ve sonrasında 'iffetimi muhafaza ettim' şeklindeki alaycı yorumları, seviyenin geldiği noktayı göstermiştir. Ne yazık ki, Bolu'muzun imar ve esenliğinden mesul olan Belediye Başkanı bu mesuliyetinin tam aksine Bolu'muzu utanç abidesi haline getirmeye hız kesmeden devam etmektedir." diye konuştu.

Atılgan, belediye başkanından utandıklarını da söylediği açıklamasında, şunları kaydetti:

"Kimseye faydası olmayan, seviyesiz ve ahlak dışı söylem ve davranışlarını, alışkanlık haline getiren bu şahsa, 'haddini bil artık yeter' diyoruz ve sormadan edemiyoruz. 'Senin de bir eşin, senin de bir annen yok mudur? Onlardan da mı utanmazsın'. Daha dün, tüp bebek için yardım isteyen bir kadına yaptığı ahlaksızlık ise hala sıcaklığını korumaktadır. Kadınları aşağılamak, ötekileştirmek, cinsel söylemlere malzeme yapmak hangi psikolojinin ürünüdür. Bu kaçıncı skandaldır. Şiddet sadece fiziksel değildir. Şiddet, sözeldir de. Kadını cinsel söylemlere malzeme yapmak da şiddettir. Bizler bu şiddete karşı çıkıyor ve 'yeter' diyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Bolu Teşkilatı'ndan Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki - Son Dakika


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