AK Parti Büyük Bir Dava Hareketidir" - Çanakkale

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İznik Çinisinden Satranç Takımı Yaptı, 5 Bin Liraya Sattı

Fenerbahçe, Victor Moses Transferini Bitirmeye Çok Yaklaştı

Türkiye, Ege Kupasında İspanya'yı Devirerek Şampiyon Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik!