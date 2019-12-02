Son Dakika Haberleri: AK Parti Çanakkale teşkilatında coşkulu seçim
Son Dakika Politika AK Parti Çanakkale teşkilatında coşkulu seçim - Son Dakika

AK Parti Çanakkale teşkilatında coşkulu seçim

6 saat önce

AK Parti Çanakkale teşkilatında, merkez ilçe delege seçim takvimi çerçevesinde süreç tüm hızıyla devam ediyor.

AK Parti Çanakkale teşkilatında coşkulu seçim, System.String[]

AK Parti Çanakkale teşkilatında, merkez ilçe delege seçim takvimi çerçevesinde süreç tüm hızıyla devam ediyor.


Seçimler dahilinde İsmetpaşa ve Barbaros Mahallesi delege seçimleri gerçekleştirildi. Katılımın yüksek olduğu seçimler ile ilgili konuşan Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, "Delege seçim takvimimiz dahilinde İsmetpaşa ve Barbaros mahallelerimizde delege seçimlerimizi coşkulu bir şekilde tamamladık. Bu çerçevede iki mahallemizde toplam 151 delege arkadaşımız seçim sonuçları çerçevesinde seçildi. Bundan sonra da her gün takvim dahilinde seçimlerimizi gerçekleştireceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

Barbaros Mahallesi, Çanakkale, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:26:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Çanakkale teşkilatında coşkulu seçim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]