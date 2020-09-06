AK Parti Çarşamba 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı'nın geniş katılımlı 7. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Taner Özden güven tazeledi.

Çarşamba ilçesi Göl Restoran Kır Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresine geniş katılım sağlandı. AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı'nın yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, partinin ilçe başkanları, parti yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve delegeler katılım sağladı.

Gündem maddelerine göre başlayan kongrede ilk olarak Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından konuşmalara geçildi. Kongre katılımcılarına hitap eden AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, kısa bir selamlama ve teşekkür konuşması yaptılar. Ardından söz alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçede Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından bahsetti. Demir yapılan icraatleri sıralarken, 2022 yılında Samsun'da mahallelerde yol sorununun kalmayacağını vurguladı.

Başkan Demir'in konuşmasının ardından AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu gündeme ve kongre süreçlerine dair konuşma yaptı. Aksu'nun ardından Samsun milletvekilleri sırasıyla söz alarak kongre alanındaki partililere hitap ettiler.

Yapılan konuşmaların ardından gündem maddeleri kongre üyeleri tarafından oylanmasının ardından seçime geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Taner Özden güven tazeledi. - SAMSUN