AK Parti Çiçekdağı ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Çiçekdağı ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Çiçekdağı ilçe kongresi yapıldı

7 saat önce

AK Parti Çiçekdağı ilçesi 7. olağan kongresinde ilçe başkanı Hüseyin Keskin güven tazeledi.

AK Parti Çiçekdağı ilçe kongresi yapıldı, System.String[]

AK Parti Çiçekdağı ilçesi 7. olağan kongresinde ilçe başkanı Hüseyin Keskin güven tazeledi.


Çiçekdağı ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Hüseyin Keskin Ak Parti İlçe Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeledi. Çiçekdağı ilçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı ilçesine yapmayı planladıkları önemli projelerinin olduğunu söyledi.


Milletvekili Kendirli, Ankara'da ilgili kurumlar ile görüşmeleri sürdürdüklerini ve ilçenin ihtiyaçlarına göre yatırımların kısa süre içinde yapılmasını hedeflediklerini belirtti. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ise kongrenin hayırlar getirmesini temenni ederek, yeni yönetime başarı diledi. - KIRŞEHİR

Hüseyin Keskin, Çiçekdağı, Kırşehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son ankete göre ittifaklar arasındaki oy farkı yüzde 2,5'e geriledi
Son dakika: HDP'de Sezai Temelli'nin yerine Mithat Sancar eş başkan seçildi HDP'liler kongrede "teröristler" için saygı duruşunda bulundu Atakan Kayalar'ı Türkiye'ye tanıtan videoyu paylaşan Fethi Çağıl: Izdırap çekiyorum

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 02:48:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Çiçekdağı ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]