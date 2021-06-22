AK Parti Çorlu'dan eski başkanlara vefa - Son Dakika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Başkanlığı tarafından, eski ilçe başkanları ve ana kademe yöneticilerinin katılımıyla vefa programı düzenlendi.

AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen vefa kahvaltısına Çorlu ilçe teşkilatının önceki dönem başkanları ile yöneticileri, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kollarının başkan ve yöneticileri katıldılar.

Programda konuşan AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin geçmiş dönem ilçe başkanlarına katılımlarından ötürü teşekkür ederek, "Çok değerli AK Partimizin Çorlu'da göreve başladığı 1 Mart 2003 tarihinden itibaren davamıza, Çorlu'muza hizmet eden değerli dava arkadaşlarım, abilerim, kıymetli kardeşlerim hepiniz Vefa Kahvaltısına hoş geldiniz. Sizleri böyle bir arada görmek bize onur ve heyecan veriyor. Öncelikle partimizin çeşitli kademelerinde görev yapmış fakat bu süre zarfında ahirete intikal etmiş değerli dava dostlarımızı rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun. Partimizin kuruluşundan bu yana ana kademede görev alan değerli büyüklerimiz, dostlarımız ile bir araya gelip sizlerin tecrübelerinden faydalanmak istedik. Sizler de bizleri kırmayarak buraya geldiniz, hepinizden Allah razı olsun, iyi ki varsınız. Çok kısa bir sürede yapmak zorunda olduğumuz kongremizde hem yönetim kurulumuzu oluşturmamızda ve kongremizi gerçekleştirmemizde bizden yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen önceki dönem ilçe başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Göreve geldikten sonra yapılan çalışmalarla ilgili olarak da bilgiler veren AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, "Amacımız belli 2023 seçimleri sadece ülkemiz için değil tüm dünya mazlumlarının yaşadığı coğrafyaları ilgilendiren çok önemli bir seçim olacak. Bizler tüm gücümüzle, tüm birlik ve beraberliğimizle 2023 seçimlerinde bizlere diz çöktüreceğini sanan, Türkiye üzerinde her türlü oyunları yapan dış mihrakları da dize getireceğiz evelallah. Daha sonra da 2024 yerel seçimlerinde artık Çorlumuza 'Ak belediyeciliği' getireceğiz Allah'ın izniyle. Bunları yapabilmemiz için birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman bozmamamız gerekiyor" diye konuştu. - TEKİRDAĞ