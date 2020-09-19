AK Parti Datça İlçe Başkanı Keleş güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Datça İlçe Başkanı Keleş güven tazeledi

AK Parti Datça İlçe Başkanlığına, Fatih Keleş yeniden seçildi.

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