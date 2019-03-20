Ak Parti'de Sandık Eğitimleri Kandıra İle Başladı

Yaklaşan yerel seçim süreci öncesinde AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde ilçelerde sandık müşahitleri eğitim programları düzenleniyor. Kocaeli genelinde 18 bin sandık müşahidi, okul ve kat görevlisini kapsayan programlarda ilk eğitim çalışması Kandıra'da gerçekleşti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve Cumhur İttifakı AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan'ın katılımlarıyla düzenlenen program Turan Güneş Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Bayrakdar'ın da hazır bulunduğu programda ilk olarak selamlama konuşmaları yapıldı.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

Törende bir konuşma yapan Cumhur İttifakı AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, "Yüce Allah'ın izniyle gönül belediyeciliğini gönül teşkilatçılığı ile birleştirerek 31 Mart akşamı Kocaeli'mizde yine 13-0 yapacağız inşallah." dedi.

HER ZAMAN Kİ GİBİ İSTEKLİYİZ

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla muhteşem bir miting sürecini geride bıraktıklarını ve artık 31 Mart'a odaklandıklarını belirterek "İl başkanlığımızın düzenlediği sandık müşahitleri eğitimlerimize Kandıra ilçemizden 'bismillah' diyerek başladık. Teşkilatımız her zamanki gibi güçlü istekli ve hazır. Unutmuyoruz, sandık namustur ve seçim sandıkta kazanılır." dedi.