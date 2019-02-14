Son Dakika Haberleri: AK Parti'den "14 Şubat" Paylaşımı

AK Parti'den "14 Şubat" Paylaşımı

5 dakika önce

AK Parti'nin "14 Şubat Sevgililer günü" dolayısıyla hazırlanan video klibi paylaşıldı.

AK Parti'den
AK Parti'nin "14 Şubat Sevgililer günü" dolayısıyla hazırlanan video klibi paylaşıldı.

AK Parti'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlanan bir video klip paylaşımında bulunuldu.

Söz konusu videoda Erdem Beyazıt'ın, "Sana Bana Vatanıma Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinin bir bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seslendirildiği videonun sonunda "Vatanımız, milletimiz, sevgilimiz bizim AK Parti" sloganı yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:09 Kaynak: AA

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