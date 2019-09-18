Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Manisa'da aşure hayrı
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AK Parti'den Manisa'da aşure hayrı

1 saat önce

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında aşure hayrı düzenlendi.

AK Parti'den Manisa'da aşure hayrı, System.String[]

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında aşure hayrı düzenlendi.


AK Parti Manisa İl Başkanlığı Muharrem Ayı dolayısıyla aşure hayrı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen aşure hayrında Ay-yıldız motifli aşure dikkat çekti. Aşure hayrında konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "AK Parti Manisa İl Başkanlığı olarak aşure hayrı düzenledik. Muharrem Ayı bereketin arttığı bir ay. Bugüne kadar ülkemizi muhafaza etmek adına canla başla mücadele eden şehitlerimiz, gazilerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize de şifalar diliyoruz. Gazilerimiz bizlere emanet. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve İslam coğrafyasında mazlum insanların hayrına gelsin. Allah aşure hayırlarımızı kabul etsin" dedi.


Konuşmaların ardından hazırlanan aşure vatandaşlara dağıtıldı.


Aşure hayrına AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - MANİSA

Muharrem Ayı, AK Parti, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
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