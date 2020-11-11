AK Parti'den Odunpazarı Belediye Meclisi'nin kararına tepki - Son Dakika

AK Parti Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Esma Çakır Eserkaya, Odunpazarı Belediyesi Meclisi'nin kasım ayı toplantısında oy çoğunluğuyla kabul edilen içkili mekanlara ruhsat verilmesine ilişkin karara tepki gösterdi.

Eserkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediye Meclisi'nde CHP'li Meclis üyeleri tarafından alınan kararla ilçenin birçok sokağının içkili bölge olarak belirlenmesinin başta gençler olmak üzere tüm şehrin geleceğini tehlikeye atan bir karar olduğunu vurguladı.

Odunpazarı ilçesine karanlığa sürüklemek isteyen bu kararın karşısında dimdik durmaya devam edeceklerini ifade eden Eserkaya, şunları bildirdi:

"2004 yılından 2014 yılına kadar AK Parti belediyeciliği ile sokaklarını aydınlattığımız Odunpazarı'nı tekrar karanlığa mahkum etmek isteyenler bilmelidir ki bu şehir, sokağını aydınlatanı da karanlığa gömeni de unutmayacaktır.

Mührü elinde tutanların unutmaması gereken bir diğer husus da şudur ki aldıkları bu karar özgürlükle açıklanabilecek kadar masum bir karar da değildir.

Alkolün kullanımını yaygınlaştırmak üzere savundukları bu özgürlük hiç bir zaman iyi niyetli ve sürdürülebilir olmayacaktır. Bizler özgürlüğün sınırının ancak bir başkasının özgürlük alanına kadar olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda şehrimizde daha önce de hayata geçirilen barlar sokağı gibi uygulamaların birçok asayiş problemini de beraberinde getirdiğini, bölgede yaşayan halkın evlerini terk etmek zorunda kaldığını yakından takip ettik.

Her şeyden öte bir anne ve bir kadın olarak bu karara bakışımız ve yaklaşımımız çok nettir. Ben inanıyorum ki bu karara el kaldırıp imza atanlar kendi çocuklarını bu içkili alan ilan edilen yerlerden toplamak istemezler. Gelin bu kararınızdan vazgeçin."