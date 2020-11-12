AK Parti'den Odunpazarı Belediye Meclisi'nin kararına tepki - Son Dakika

AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarı, Odunpazarı Belediyesi Meclisi'nin kasım ayı toplantısında oy çoğunluğuyla kabul edilen içkili mekanlara ruhsat verilmesine ilişkin karara tepki gösterdi.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı İlçe Kaymakamlığı'nın onayı olmadan Odunpazarı Belediye Meclisi'nde CHP'li meclis üyeleri tarafından alınan kararla ilçenin birçok sokağının içkili bölge olarak belirlenmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu bildirdi.

Alınan kararı büyük bir şaşkınlıkla öğrendiklerini ifade eden Yasin Sarı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Okullar bölgesi olarak bilinen Kayıhan Sokakta ve Büyükdere Mahallesinde geleceğin liderleri, neferleri olacak 30 bini aşkın gençlerimizi bizler, STK'lar ile birlikte sigara ve tütün ürünlerden uzaklaştırmaya uğraş verirken, CHP ise alkollü mekanlar açıp özellikle ve özellikle gençler üzerinden alkolün kullanımını arttırıp kendi veya belediyelerin gelirlerini düşünerek ve ticaret amaç güderek gençlerimizin hayatlarını zehirlemektedirler. Ayrıca camilerimizin ve ilk hutbemizin okunduğu Karacaşehir Mahallesinin yakınlarında bar açılması, toplumu manevi değerleri açısından rahatsız ve muzdarip edecektir. Bu sebepten dolayı Odunpazarı Belediyesi halkın dini ve kültürel zaaflarını hiçe sayarak alkollü mekanların dini ve kültürel yapımızı bozacak yerlere açma planlarını ortaya koyduğunu açıkça ortaya çıkartmıştır."

Kent merkezindeki mevcut barlar sokağında 3 yıl içerisinde 6 kasten adam öldürme, 959 yaralama ve 61 cinsel saldırının meydana geldiğini kaydeden Sarı:

"Kararla, 2 barlar sokağı, 5 mekan daha açılması demek bu vaka sayılarını 7 ile katlaması demektir. Anayasa'nın 58. maddesinde 'Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden uyuşturucu maddeden kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korur ve gerekli tedbirleri alır' hükmü yer almaktadır. Valiliğimizin ve mahkemelerimizin bu konuda doğru karar vereceğinden şüphemiz yoktur. Belediye Başkanı Kazım Kurt, sizi AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları Başkanı ve 60 bin genç seçmenin sesi olarak kati bir şekilde uyarıyorum: Bu kararınızı ivedi bir şekilde geri almanızı, almadığınız takdirde benim zannettiğin koltuğu gençler ile birlikte 2023'te ezerek almasını biliriz. Umarım gençleri ve uyarılarımızı dikkate alır gençlerden ders almak istemezsiniz."