AK Parti Denizli İl Başkanı Filiz'den

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Filiz, mesajında, İslam aleminin kandilini tebrik ederek bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Miracın özünde, her türlü kötülükten arınma, insanlığın faydasına değerler üretme, özveri, paylaşım, mesuliyet, ilahi emirlere teslimiyet gösterme ve yüce mertebelere ulaşmanın olduğunu vurgulayan Filiz, şöyle dedi:

"Miraç, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah'ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuktur. Tüm dünyayı etkisine alan ve ülkemizde de görülen koronovirüs salgınının bir an önce ortadan kalkmasını, karanlık günlerin geçip selamete kavuşmayı Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum."