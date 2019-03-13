Son Dakika Haberleri: AK Parti Denizli Milletvekili Tin, Sarayköy'de

AK Parti Denizli Milletvekili Tin, Sarayköy'de

1 saat önce

AK Parti Denizli Milletvekili Tin, Sarayköy'de esnaf ve çiftçilerle bir araya geldi.

AK Parti Denizli Milletvekili Tin, Sarayköy'de, System.String[]
AK Parti Denizli Milletvekili Tin, Sarayköy'de esnaf ve çiftçilerle bir araya geldi.

Milletvekili Tin, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ile birlikte Sarayköy Ziraat Odası'nı ziyaret etti, ardından şoför esnafıyla bir araya geldi.

Sarayköy'ün 2014'te Ahmet Necati Özbaş'a verdiği destekle hizmete kavuştuğunu dile getiren Tin, şunları söyledi:

"40 yıldır muhalif partinin belediye döneminde yaptıklarıyla bugün 5 yılda Ahmet Başkanın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın Sarayköy'e yaptıklarını kıyaslarsak 5 yılın yanına bir sıfır daha koyarız. Yani Ahmet Başkanımız ve Osman Başkanımız ile birlikte 50 yıllık bir hizmet var Sarayköy'de. Ben bütün hizmetlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. 5 yılda yapılan tüm hizmetleri birleştirdiğimizde Sarayköy'de aslında Ahmet Necati Özbaş bir destan yazmıştır, farkını ortaya koymuştur."

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş da kendi geleceklerini düşünmediklerini, şehrin geleceğini düşünerek altyapı çalışmasına girdiklerini belirterek ilçede sadece altyapıya 60 milyon lira harcadıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:10 Kaynak: AA

Denizli, AK Parti, Milletvekili, Sarayköy, Güncel
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