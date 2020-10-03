AK Parti Dernekpazarı ve Çaykara ilçe kongreleri yapıldı - Son Dakika

AK Parti Dernekpazarı ve Çaykara ilçe kongreleri gerçekleştirildi.

AK Parti Dernekpazarı İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresine, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, diğer ilgililer ve partililer katıldı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili ve Trabzon bölge koordinatörü Polat Türkmen'in divan başkanlığı yaptığı kongrede tek listeyle seçime gidildi.

Mevcut ilçe başkanı Abdullah Akgül, kongrede yeniden başkan seçildi.

AK Parti Çaykara İlçe Kongresi

AK Parti Çaykara İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi ise ilçe merkezindeki bir salonda gerçekleşti.

Türkmen'in divan başkanlığını yaptığı kongreye, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Trabzon Milletvekilleri Cora ve Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Karaoğlu ile İl Başkanı Revi de katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut ilçe başkanı Muhammet Selçuk yeniden başkan seçildi.