AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca aylık olağan basın toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca aylık olağan basın toplantısı gerçekleştirildi

29.07.2022 15:19
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca aylık olağan basın toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca gerçekleştirilen aylık olağan basın toplantısında, çalışmaları hakkında bilgi verildi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca gerçekleştirilen aylık olağan basın toplantısında, çalışmaları hakkında bilgi verildi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Diyarbakır ve ilçelerinde teşkilatıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Şu ana kadar birçok ilçeyi ziyaret ettiklerini anlatan Eker, AK Parti hükümetleri döneminde özellikle köylerdeki içme suyu sorunlarının çözüldüğünü bildirdi.

Son yıllarda yaşanan kuraklık, yerleşim yerlerindeki nüfusun artması ve köye dönüşlerle beraber yaşanan su sıkıntılarını tespit ettiklerini anlatan Eker, şöyle devam etti:

"Bunların biran önce çözülmesi gerekiyor. Kuraklık ve küresel ısınmanın da getirdiği bir problemdir. Kırsal alana götürülen altyapı hizmetleri noktasında vatandaşlarımızın talepleri var. Bu sorunların çözümü yönünde ilgili kurumlara talepte bulunuyoruz. Vatandaşlarımız sorunlarını bizlere intikal ediyor. Diyarbakır gelişme potansiyeli çok yüksek. Son yıllarda özellikle sanayi yönünde çok ciddi bir çabanın içerisinde. Bu çok memnuniyet verici bir durum."

Eker, kentte yapımı süren bazı projelerin de takibini yaptıklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ise tarihin en önemli seçimi olarak gördükleri 2023 seçimleri için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Seçime kalan 10 aylık süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için durmadan çalıştıklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Teşkilatımız, Diyarbakır'ın her bir köşesinde var olmaya, sahada hemşerilerimizle buluşmaya, onların sorunlarını ve taleplerini almaya ve bunları çözmeye yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu doğrultuda bu ay mahalle mahalle 2023'e programımızı başarılı bir şekilde tamamladık. Bu kapsamda 17 ilçemizde, her ilçemizin 21 ayrı noktasında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Böylece bu ay Diyarbakır'ın 357 farklı noktasında teşkilatlar olarak vatandaşlarımızla bir araya geldik. Seçimde görev alacak sandık görevlilerimizin eğitim çalışmalarına hız verdik. Diyarbakır'daki 3 bin 700 sandıkta görevlendirmek üzere, 7 bin 400 kişilik partili arkadaşlarımızı seçtik ve bunların eğitim çalışmalarına başladık."

Teşkilat birlikteliğiyle AK Parti'nin Diyarbakır'da çok güzel noktalara geleceğini aktaran Aydın, "Artık her tarafı huzur kokan Diyarbakır'da vatandaşlarımız, oluşan bu huzur ortamını koruyacak ve gözü gibi muhafaza edecektir. Diyarbakır'daki huzur şu anda en büyük zenginliğimizdir. Bizler de Diyarbakır'ın daha da gelişmesi, güzelleşmesi için elimizden gelen tüm gayretle çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ile Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti MKYK üyesi Alaaddin Parlak ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca aylık olağan basın toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca aylık olağan basın toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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