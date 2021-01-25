AK Parti Edirne İl Başkanı İba mazbatasını aldı - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı İba mazbatasını aldı

25.01.2021 15:59
AK Parti Edirne İl Başkanı İba mazbatasını aldı, System.String[]

AK Parti Edirne 7. Olağan İl Kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Belgin İba mazbatasını aldı.

AK Parti Edirne 7. Olağan İl Kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Belgin İba mazbatasını aldı.

İba, yönetim kurulu üyeleriyle Edirne Adliyesi'ne gelerek mazbatasını İl Seçim Kurulu Müdürü Sevil Cellek'in elinden aldı.

İl Başkanı Belgin İba, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrede kendisine destek veren delegelere teşekkür etti.

Geniş katılımlı ve güzel bir kongreyi geride bıraktıklarını ifade eden İl Başkanı İba, şunları kaydetti:

"Yanımızda olan tüm delegelere teşekkür ediyorum. Bir buçuk yıldır çalışmalarımızı yürütüyorduk. Yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte sayımız daha da arttı ve daha güçlendik.

Bu kadrolar Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmanın sorumluluğunun farkında olan kadrolar. Omuzlarımızdaki yük çok ağır, elimizden geldiğince tüm arkadaşlarımızca çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni yönetim kuruluyla Edirne'ye hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran İl Başkanı İba, şöyle devam etti:

"Edirne bizden hizmet beklesin. Parti binamızda sabah 10.00'dan akşam 19.00'a kadar mesai harcayarak çalışıyoruz. Bundan sonra vatandaşlarımız hizmet almaya devam edecek.

Geçen hafta Cumhurbaşkanımız Çömlekköy Barajı'nın müjdesini verdi. Önümüzdeki haftada bölgeye gideceğiz ve orada tekrar müjdeyi bölge halkına vereceğiz"

Mazbata törenine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Edirne Adliyesi, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı İba mazbatasını aldı - Son Dakika


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