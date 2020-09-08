AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan TÜ Rektörü Tabakoğlu'na ziyaret - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Aksal, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TÜ Rektörlüğüne yeniden atanan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek yeni dönem için başarı dileğinde bulundu.

TÜ'nün bölge ve Balkanlar için önemli bir misyon üstlendiğini ve bu misyon doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında çok önemli çalışmalara imza attığını belirten Aksal, her konuda desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Tabakoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Edirne'yi ve bölgeyi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.