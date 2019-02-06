AK Parti Ergene'de Yeni Yönetim

Adalet ve Kalkınma Partisi Ergene İlçe Başkanı Hamdi Sarıer'in Ergene Belediye Başkan adayı olmak için görevinden ayrılmasının ardından Ergene İlçe Başkanlığı'na getirilen Av. Cem Karaca başkanlığındaki yeni yönetim belli oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Ergene İlçe Başkanı Hamdi Sarıer'in Ergene Belediye Başkan adayı olmak için görevinden ayrılmasının ardından Ergene İlçe Başkanlığı'na getirilen Av. Cem Karaca başkanlığındaki yeni yönetim belli oldu.



AK Parti Ergene İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetimi için 90 kişilik müracaatın ardından yapılan mülakatlar sonucu 30 kişilik yönetim kurulu listesi Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in de onayıyla belli oldu.



Konu ile ilgili olarak kısa bir açıklama yapan AK Parti Ergene İlçe Başkanı Av. Cem Karaca, "30 kişilik listemiz genel merkez onayıyla oluştu. Listemizin yüzde 30'u gençler, yüzde 30'u ise kadınlardan oluşuyor. İlk toplantımız Perşembe günü yapılacak. Asil ve yedek üyeler oluşturulup, ilerleyen günlerde yürütme kurulu oluşturulacak. Yeni yönetim kurulumuzun Ergene'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



AK Parti Ergene İlçe Teşkilatı'nın Cem Karaca başkanlığındaki yeni yönetimde Abdullah Kılıçkaya, İsmail Şahinoğlu, Cengiz Açıkgöz, Soner Er, Sümeyye Temelci, Atilla Kurt, Onur Turan, Sunay Korkmaz, Tuğçe Bozdağ, Saniye Sena Gök, Ertem Ecevit Akkuş, Osman Cesur, Hakan Sever, Buket Cevahirci, Songül Dirik, Himmet Özcan, Can İşbilen, Şerafettin Karaman, Emre Dikbıyık, Tanju Aydın, Onur Burak Atılgan, Aburarahim Tekin, Fatih Baycan, Gökhan Şahin, Hayati Özal, Cemal Keçeci, Yıldız Yıldız, Recep Birdoğdu, Serkan Erol yer alıyor. - TEKİRDAĞ

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