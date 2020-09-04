AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ amcasının cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Bursa'da vefat eden, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'ın amcası Rüstem Akdağ Erzurum'da toprağa verildi.

Bursa'da bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 82 yaşındaki Rüstem Akdağ'ın cenazesi Erzurum Asri Mezarlığı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'ın yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, ilçe belediye başkanları ve yakınları katıldı.

Sosyal mesafe kuralları kapsamında cemaatin bir metre aralıklarla durduğu cenazeye katılanlar maske takarak birbirleriyle tokalaşmadı.

Recep Akdağ, burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle taziyelerin tek tek kabul edilmeyeceğini aktardı.

Acı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Akdağ, "Amcam çok saygı değer ve sevilen birisiydi. Biz razıydık, Allah da ondan razı olsun. Bilindiği üzere pandemi sürecindeyiz hepimizin maskesi var ve sosyal mesafeyi koruyoruz ama yinede tedbirleri elden bırakmayalım, tek tek taziye vermeyelim. Duyarlı davranalım ve kurallara riayet edelim." diye konuştu.

Rüstem Akdağ'ın cenazesi kılınan namazının ardından, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.