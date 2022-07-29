AK Parti Milletvekili Günay'dan Seyitgazi ilçesine ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Seyitgazi ilçesinin kırsal mahallelerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Günay'a ziyaretlerde parti yöneticileri eşlik etti.

Önce Karaören Mahallesi sakinleriyle buluşan Günay, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Şehit Zekeriya Tetik'in annesi Fadime ve kız kardeşi Gönül Tetik'i de ziyaret eden Günay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "Şehit annemizin evine misafir olduk, dualarını aldık, sohbet ettik. Anadolu kadınımızın metaneti ve güzel yüreğini gördük." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Gökbahçe Mahallesi'ne geçen Günay ve beraberindekiler, muhtar Hidayet Karakaya ve köy sakinleriyle sohbet etti. Günay, mahalledeki ihtiyaçlar konusunda not alarak yetkili mercilere ileteceğini anlattı. Günay, Gökbahçe Mahallesi'nde Yeşil ailesinin de evine konuk oldu.

Ziyaretleri değerlendiren Günay, şunları kaydetti:

"Köy sakinlerimizi yerlerinde ziyaret etmek, sorunları ve önerilerini kendilerinden dinlemek, bizim ve hükümetimizin çalışmaları hakkında doğrudan bilgi vermek bizler için çok değerli. Her fırsatta hemşerilerimizle bir araya geliyoruz, misafirleri oluyoruz. Köyümüzde şehit veya engelli ailesi varsa mutlaka ziyaret ediyoruz, devletimizin desteklerinden yararlandıklarını görüyoruz, ihtiyaçları varsa tespit ediyor ve ilgili kurum veya kişiler ile paylaşıyoruz."