AK Parti Milletvekili Günay'dan Seyitgazi ilçesine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Milletvekili Günay'dan Seyitgazi ilçesine ziyaret

29.07.2022 13:41
AK Parti Milletvekili Günay'dan Seyitgazi ilçesine ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Seyitgazi ilçesinin kırsal mahallelerine ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Seyitgazi ilçesinin kırsal mahallelerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Günay'a ziyaretlerde parti yöneticileri eşlik etti.

Önce Karaören Mahallesi sakinleriyle buluşan Günay, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Şehit Zekeriya Tetik'in annesi Fadime ve kız kardeşi Gönül Tetik'i de ziyaret eden Günay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "Şehit annemizin evine misafir olduk, dualarını aldık, sohbet ettik. Anadolu kadınımızın metaneti ve güzel yüreğini gördük." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Gökbahçe Mahallesi'ne geçen Günay ve beraberindekiler, muhtar Hidayet Karakaya ve köy sakinleriyle sohbet etti. Günay, mahalledeki ihtiyaçlar konusunda not alarak yetkili mercilere ileteceğini anlattı. Günay, Gökbahçe Mahallesi'nde Yeşil ailesinin de evine konuk oldu.

Ziyaretleri değerlendiren Günay, şunları kaydetti:

"Köy sakinlerimizi yerlerinde ziyaret etmek, sorunları ve önerilerini kendilerinden dinlemek, bizim ve hükümetimizin çalışmaları hakkında doğrudan bilgi vermek bizler için çok değerli. Her fırsatta hemşerilerimizle bir araya geliyoruz, misafirleri oluyoruz. Köyümüzde şehit veya engelli ailesi varsa mutlaka ziyaret ediyoruz, devletimizin desteklerinden yararlandıklarını görüyoruz, ihtiyaçları varsa tespit ediyor ve ilgili kurum veya kişiler ile paylaşıyoruz."

YORUMLAR
500
AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek Açıklaması AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek Açıklaması AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca aylık olağan basın toplantısı gerçekleştirildi AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca aylık olağan basın toplantısı gerçekleştirildi
Kaynak: AA

Emine Nur Günay, Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Günay'dan Seyitgazi ilçesine ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
17:00 Marmaris'te yaşanan orman yangının çıkış sebebi belli oldu: Kırılan ağaç dalının elektrik tellerine teması sonucu meydana geldi
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 19:55:40. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Günay'dan Seyitgazi ilçesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement