AK Parti Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik." sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi! - Son Dakika
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AK Parti Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik." sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!

01.04.2022 15:54
AK Parti Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik." sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!

İş adamı Ethem Sancak, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle iş adamı Ethem Sancak'ı İl Disiplin Kurulu'na sevk etti.

"ABD'NİN DESTEĞİ İLE İKTİDARA GELDİK"

AK Parti üyesi Sancak, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konferansta sarf ettiği "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" sözleriyle gündeme gelmişti. Bu sözler sosyal medyada da büyük tepki çekmişti.

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Ethem Sancak

BAYRAKTAR ÇIKIŞI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Sancak yakın dönemde başka bir tartışmalı açıklama daha yapmış ve Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının başladığı ilk günlerde bir Rus kanalına röportaj vererek Ukrayna'nın kullandığı SİHA'lara ilişkin "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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