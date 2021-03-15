AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi

15.03.2021 15:47
AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Bugün bu salonda 2023 hedefleriyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla çalışıyoruz, bu vizyonla çalışan gençler olarak karşınızdayız. Her devirde olduğu gibi biz gençler her zaman en önde yürüyeceğiz ve inandığımız yolda yürüyeceğiz.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Bugün bu salonda 2023 hedefleriyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla çalışıyoruz, bu vizyonla çalışan gençler olarak karşınızdayız. Her devirde olduğu gibi biz gençler her zaman en önde yürüyeceğiz ve inandığımız yolda yürüyeceğiz." dedi.

Büyükgümüş, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında her kongrede biriktirdikleri heyecan ve coşkuyla partisini ve davasını geleceğe taşıyacak fikirlerle burada olduklarını belirtti.

"Gençsin Önde Yürü İnandığın Yolda" yürü sloganıyla başlattıkları kongrelere değinen Büyükgümüş, "Eğer gençler bir davaya, bir ideale sahip çıkarlarsa orada hedefe ulaşmak kaçınılmazdır. İşte bugün bu salonda 2023 hedefleriyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla çalışıyoruz, bu vizyonla çalışan gençler olarak karşınızdayız. Her devirde olduğu gibi biz gençler her zaman en önde yürüyeceğiz ve inandığımız yolda yürüyeceğiz." diye konuştu.

Büyükgümüş, gençlik yıllarının tamamını AK Parti çatısı altında geçirdikleri ve liderleriyle omuz omuza mücadele etme onurunu kendilerine bahşettiği için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

AK Parti davasının bir neferi olmanın nasip işi olduğuna inandıklarını dile getiren Ahmet Büyükgümüş, "İsminin önünde nice sıfatlar taşıyanların, zekalarıyla böbürlenenlerin en zor zamanlarda bu davayı nasıl terk ettiklerini gördük. Karanlığın üzerimize geldiği en zor zamanlarda söylediğimiz gibi 'yolun sonu bir sır olsa da' biz inançla ve cesaretle buradayız, reisimizin arkasında, liderimizin arkasında sıra dağlar gibi duruyoruz." dedi.

Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, olamaz denilenleri başardığını belirterek, "Hayata geçirdiğiniz sessiz devrimlerle milletle devlet arasına nifak tohumları ekmek isteyenler ve vesayet odakları teker teker dağıldı. 15 Temmuz'da genciyle, kadınıyla, tüm fertleriyle ihanet şebekesinin karşısında durduk. Kardeşlerimiz şehit düştüler, gazi oldular. O gece açık bir şekilde gördük ki bu teşkilatın mayasında iman var, cesaret var, adanmışlık var." şeklinde konuştu.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasının önemine işaret eden Büyükgümüş, "Şimdi önümüzde iki önemli hedef var, birincisi bu topraklarda yetişecek tüm gençlerin kalbine ve zihnine Ayasofya'yı, onun yeniden ibadet açılması mücadelesini bir nakış gibi işleyeceğiz. Ardından liderimizin işaret ettiği gibi, Mescid-i Aksa da özgürlüğüne kavuşana kadar bu gençlik mücadelesini sürdürecektir." dedi.

Ahmet Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin ve davasının gençlerle geleceğe yürüyeceğini vurgulayarak, "Ben gönül rahatlığıyla bu bayrağı Eyyüp Kadir İnan kardeşime devrediyorum. Gençlik Kolları teşkilatımızın her kademesinde başardıklarıyla kıymetli başkanım ve kardeşim şimdiden örnek olan bir kardeşimizdir. Ekibiyle birlikte AK Gençliği her manada daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Buradaki her bir kardeşimizden helallik istiyorum. Siyasetin nazik tabiatı içinde kırdığım ve üzdüğüm varsa affına sığınıyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en güçlü gençlik teşkilatı AK gençlik"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Adayı Eyyüp Kadir İnan da yaptığı konuşmada, 2023'ün, 2053'ün ve 2071 Türkiyesi'nin bulunduğu kongre salonunda, AK gençlik ailesiyle geçmişten bugüne davalarının sancağını taşıyan yüz binlerce gencin sesinin bir kez daha coşkuyla ve büyük bir muhabbetle yankılandığını belirtti.

Tribünlerde, mitinglerde ve alanlarda "Recep Tayyip Erdoğan" diye haykırmalarının bir sebebi olduğunu söyleyen İnan, şunları kaydetti:

"Çünkü, Recep Tayyip Erdoğan demek, gençlere özgüven demektir. Recep Tayyip Erdoğan demek, dünya 5'ten büyüktür demektir. Recep Tayyip Erdoğan demek, Aylan bebeğin hakkını savunmak, Ege denizinde yitirilen onca insanın hakkını savunmak demektir. Recep Tayyip Erdoğan demek, Anadolu'da, gönül coğrafyamızda muktedir olmak, dünyanın tüm adaletsiz düzenine muhalefet olmak demektir. Recep Tayyip Erdoğan demek, sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimi demektir.

O nedenle gerek dünyada gerekse ülkemizde karanlık planlar içerisinde olanların bilmesini istediğim çok önemli bir şey var, bugün Türkiye'de bir tane Recep Tayyip Erdoğan yok, yüzlerce, binlerce ve milyonlarca Recep Tayyip Erdoğan var. Tıpkı bu salonda olduğu gibi, Türkiye'nin en güçlü gençlik teşkilatı AK gençlik var."

Gençlik Kolları Başkan Adayı Eyyüp Kadir İnan, 6. Olağan Kongre ile birlikte hemhal olmadıkları genç bırakmayacaklarını, çok çalışacaklarını belirterek, AK Parti'nin tüm gençlerin partisi, Recep Tayyip Erdoğan'ın da tüm gençlerin lideri olduğunu kaydetti.

İnan, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, teşkilatlara ve delegelere teşekkür etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Büyükgümüş, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi - Son Dakika


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