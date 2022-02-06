AK Parti Gençlik Kolları Marmara Bölge Kampı sona erdi - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından Bursa'da düzenlenen Marmara Bölgesi Gençlik Kampı sona erdi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, kentteki bir otelde düzenlenen kampın kapanışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Dünyada birçok ülkenin liderlik sıkıntısı çektiğini anlatan İnan, "Sistemine en çok güvenen ülkeler bile hükümet krizleriyle karşı karşıya. Böyle bir dönemde Allah bize Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider nasip etti. İçeride ve dışarıda ülkemize oynanmak istenen oyunlara da Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak en güçlü cevabı bu zamana kadar verdik, vermeye de devam edeceğiz." dedi.

İnan, Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatı olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu tür bölge kamplarını çok önemsiyoruz. Biz AK Parti olarak icraatlarımızla kendimizi ispatladık ancak icraatları yeteri kadar anlatmada zorluklar çekiyor olabiliriz. Bunu da ak gençlik inşallah aşacak, icraatlarımızı anlatacak ve Marmara Bölgesi'nde 2023 seçimlerine kadar hemhal olmadık genç bırakmamamız lazım. 2023 seçimlerinde bu bölgede 1 milyon 704 bin ilk defa oy kullanacak genç seçmenimiz bulunuyor. Bu sayının bu kadar yüksek olması özellikle bu bölgedeki teşkilatlarımızın üzerindeki sorumluluğu artırıyor. 2023'e giderken ilk defa oy kullanacak 1 milyon 700 bin gencimiz ise bu kamptan itibaren sizlere emanet. İnşallah Marmara Bölgesi'nde sandıklardan 2023 seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ismi patlayacak."

Son dönemdeki kuşak tartışmalarına değinen İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuşak tartışmalarıyla ilgili ana aktör Cumhuriyet Halk Partisi. CHP her zaman, 60'lı, 70'li yıllardaki jakoben tarzıyla bu milleti zaten hiçbir zaman tanımadı. O nedenle bugünün Türkiye'sindeki gençleri tanımayışını da biz çok iyi idrak edebiliyoruz. Bugün kendilerine göre bir kuşak dayatmasıyla karşı karşıya kaldıklarında toplumun büyük bir kesimine uzak bir tanımlamaya giriyorlar. 2023 seçimlerde AK Parti gençlerden en çok oyu alan parti olacak ve Cumhurbaşkanımız en fazla gençlerin oyuyla bir kez daha seçilecek. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Girdiğimiz tüm seçimlerden birinci parti çıkıyorsak biraz matematik bilen gençlerden, kadınlardan, toplumun tüm kesimlerinden ve tüm bölgelerden oy alan bir lider olduğunun farkındadır. Son 1,5-2 yıldaki PR çalışmalarıyla gençlerin gözünü boyamaya çalışanlara ak gençlik olarak fırsat tanımayacağız."

"Her hadisenin perde gerisinde olup biteni araştırmamız gerekir"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da kampın hayırlara vesile olmasını diledi.

İbn-i Haldun'un "Coğrafya kaderdir" sözüne değinen Çavuşoğlu, özellikle Anadolu gibi bir coğrafyada yaşayanlar için bu sözün çok önemli olduğunu anlattı.

Çavuşoğlu, Anadolu coğrafyasıyla ilgili hesapların hiçbir zaman bitmeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada ortaya çıkan bir husus varsa, hadiseyi alelade hadise olarak nitelendirip sonuca ulaşamayız. Bunun arka planında yaşanan şeyleri araştırmamız gerekir. 2-3 gün önce Samsun'da bir olay yaşandı. Birkaç kişi bu milletin ortak değeri olan Mustafa Kemal Atatürk'e bir saldırı gerçekleştirdi. Eğer biz bu meseleyi bu coğrafyada yaşayan milletin unsurları olarak sadece iki meczubun bir araya gelerek bir maceraya atıldığı şeklinde düşünecek olursak bu bizi aslında sonuca götürmekten öte yanlış bir istikamete sevk eder. Velev ki iki meczup, velev ki sadece macera, dikkat çekmek, kendilerini ispat etmek ne derseniz deyin, bu saldırıyı yapmış olsalar bile biz, bu fotoğrafın arka yüzünde olup biten bir şeyin varlığını araştırmakla mükellefiz."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin önemli bir coğrafyada yer aldığını dile getirerek, "Burası Finlandiya ya da Almanya değil. Dolayısıyla bize tarihin ve coğrafyanın yüklediği sorumlulukların en başat unsuru ortaya çıkan hadiselerin sadece görünen yüzüyle iktifa ederek değil onun arkasında yaşananları künhüne vakıf olacak şekilde araştırmaya gitmek. Eğer bunu ihmal edersek korkarım ki bizi 200 yılda aynı delikten sokmaya devam eden kimi güç merkezleri, bundan sonra da aynı delikten sokmaya devam edecek. Eğer bu coğrafyada yaşıyorsak, burası sıradan bir yer değildir. Mutlaka her hadisenin perde gerisinde olup biteni araştırmamız gerekir." ifadesini kullandı.

"Sizin gözünüzdeki ışık ve enerji tüm teşkilatı motive etmek için gerekli"

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç da gençlik kollarının AK Parti için önemli olduğunu dile getirdi.

Dalkılıç, gençlere tavsiyelerde bulunarak, şöyle devam etti:

"Bizde moral bozukluğu, karamsarlık asla olmamalı. Bizim yanımızda yürüyen Türkiye'nin geleceğinden, verdiğimiz mücadelenin ufkundan emin olmalı. Bunu bizim gençlik kolları başkanlarımız sağlayacak. Yüzünüze bakıldığınızda enerjiniz düşükse o gün kendinize izin verin. Moraliniz bozukken, motivasyonunuz düşükken yol arkadaşlarınızla görüşmeyin. Çünkü sizin gözünüzdeki ışık ve enerji tüm teşkilatı motive etmek için gerekli."

Programa katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da gençleri selamladı.