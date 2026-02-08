Büyükgümüş: Hedefimiz Hizmette Yarışmak - Son Dakika
Büyükgümüş: Hedefimiz Hizmette Yarışmak

08.02.2026 19:19
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "AK Parti teşkilatları olarak gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirip, milletimizin gönlündeki yerimizi kuvvetlendirip büyütmek için çalışmalarımızı gece gündüz sürdüreceğiz.

Büyükgümüş, AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, bölge strateji toplantılarının üçüncüsünü de Muğla'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda kentte partililerle bir araya geldiklerini belirten Büyükgümüş, küresel markalar haline gelmesini bekledikleri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok büyükşehirde, milletten aldığı sorumluluğu yerine getiremeyen belediye yönetimleri ile karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Bunu üzülerek takip ettiklerini dile getiren Büyükgümüş,"Bizim siyaset anlayışımız, bizim siyaset yapma biçimimiz hizmette yarışmak, milletimizle daha kapsamlı eserleri buluşturmak yönünde. Bugün geldiğimiz noktada maalesef özellikle şehirlerimizin altyapısını güçlendirecek kaynaklar, imkanlar, üzülerek görüyoruz ki konserlere, reklamlara ve algı çalışmalarına harcanıyor. " diye konuştu.

-"Deprem bölgesinde alnımız ak bir şekilde milletimizin huzurundayız"

Büyükgümüş, teşkilatlarla yapacakları güçlü çalışmalarla AK Parti ve Muğla'yı çok daha geniş kapsamlı buluşturacaklarını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hatay'da olduklarını hatırlatan Büyükgümüş, "Hatay'da 455 bininci konutun anahtar teslim törenine katıldık. Biz görüyoruz ki Allah'a çok şükür AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz siyasi çalışmaların hasılası olarak alnımız ak bir şekilde özellikle deprem bölgesinde milletimizin huzurundayız. Burada sadece konutlar değil, okullar, yollar, altyapı çalışmaları, barajlar yapıldı. Çok kapsamlı bir hizmet ve eser siyasetini deprem bölgesinde Allah'a çok şükür hayata geçirdik." diye konuştu.

-"Artık depremin yaralarının sarıldığı bir dönemi yaşıyoruz"

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümünde ise Osmaniye'de olduklarını belirten Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Orada milletimiz liderimizi adeta bağrına bastı. Çok büyük bir kalabalık, heyecanla ve coşkuyla liderimizin yanında yeraldı. Artık depremin yaralarının sarıldığı, şehirlerimizin yeni bir kalkınma dönemine ilk adımlarını attığı zaman dilimlerini yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in bir açıklaması oldu. Diyor ki bu açıklamasında, 'biz artık AK Partili, MHP'li tüm siyasileri şehirlerdeki hizmetlerimizin hayata geçirildiği programlara davet edeceğiz'. İlk bakışta bunu güzel bir söz olarak değerlendirebilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmet üretmiyor. Milletimize eser kazandırmıyor. Biz burada rekabet etmeyi çok isteriz. Ama geldiğimiz noktada kocaman bir hiçlik tablosu ile karşı karşıyayız."

Özel'in siyasetsizlik meselesini, millete hizmet üretmekteki açığı yalanlarla, iftiralarla kapatmaya dönük bir yaklaşımın içerisinde olduğunu kaydeden Büyükgümüş, "AK Parti teşkilatları olarak gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirip, milletimizin gönlündeki yerimizi kuvvetlendirip büyütmek için çalışmalarımızı gece gündüz sürdüreceğiz. İnşallah şehirlerlerimizin bu eksikliklerini de Ak kadroları göreve getirerek aşmaya gayret edeceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti kadrolarının pazar günü seçim olabilecek gibi hazırlıklı ve donanımlı şekilde çalışmayı ilke edinen bir teşkilat olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, bu nedenle teşkilatlar ile sürekli birlikte olduklarını dile getirdi.

Büyükgümüş, Türkiye'nin tamamına hitap edecek çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Programa, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ile partililer katıldı.

