AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Osmaniye\'de konuştu Açıklaması

06.02.2026 00:16
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Biz elhamdülillah iktidar, AK Parti, Cumhur İttifakı olarak, milletimize yaptığımız hizmetlerle, deprem bölgesinde başardıklarımızla, milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin onuruyla siyaset yürütüyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Biz elhamdülillah iktidar, AK Parti, Cumhur İttifakı olarak, milletimize yaptığımız hizmetlerle, deprem bölgesinde başardıklarımızla, milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin onuruyla siyaset yürütüyoruz." dedi.

Büyükgümüş, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, kentte 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen konutların bitmiş olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Yeni evlerine yerleşen depremzedeleri ziyaret etme fırsatı bulduklarını dile getiren Büyükgümüş, "Depremin bizden aldığının, götürdüğünün telafisi yok ama şehirlerimizin yeniden inşası ve ailelerin hanelerinde mutlu, mesut, huzurlu yaşaması için elimizden gelen çalışmaların en iyisini hayata geçirdiğimiz için büyük bir bahtiyarlık yaşıyoruz." diye konuştu.

Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenen törende 455 bininci konutun anahtarının teslim edildiğini anımsatarak, "İnşallah yarın Osmaniye'mizde de hem konut teslimlerini hem yeni inşa edilecek sosyal konutların temelini atarak buradaki çalışmalarımızı daha yüksek bir ivmeyle yürüteceğimiz bir dönemin de başlangıcını gerçekleştireceğiz." dedi.

Afet sonrası yapılan çalışmalara değinen Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Biz elhamdülillah iktidar, AK Parti, Cumhur İttifakı olarak, milletimize yaptığımız hizmetlerle, deprem bölgesinde başardıklarımızla, milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin onuruyla siyaset yürütüyoruz. Gittiğimiz her yerde başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekillerimizi, bakanlarımızı deprem bölgesindeki kardeşlerimiz adeta bağrına basıyor. Burada çok büyük bir çalışmadan bahsediyoruz. Sadece hayata geçirilen konutlar değil aynı zamanda altyapısı, okulları, hastaneleri, barajlarıyla adeta 11 şehrimizin ayağa kalktığı büyük hizmet seferberliğinden bahsediyoruz."

"Bu imtihanı veremeyen bir muhalefetle karşı karşıyayız"

Büyükgümüş, depremlerin "asrın dayanışmasıyla" aşıldığını vurguladı.

AK Parti'nin sözlerini tutan bir parti olarak milletin huzurunda olduğunu belirten Büyükgümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz, bu geçen 3 sene içerisinde alnı ak çalışmalarla, verdiği sözlerle hizmet peşinde olan iktidarımızı ve Cumhur İttifakı'mızı gördüğü gibi maalesef deprem turistlerini de gördü. Deprem bölgesinde yaşadığımız acıları sadece bir istismar aracı olarak gören muhalefetin girişimlerine de şahitlik etti. Burada 2023 seçimlerinin hemen ardından istedikleri sonuç gerçekleşmeyince yardımda bulundukları depremzede vatandaşlarımızı önüne koyan muhalefet belediyelerini gördük. Burada sadece çalışmalarıyla değil verdikleri sözlerle de maalesef bu imtihanı veremeyen bir muhalefetle karşı karşıyayız."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştiri getiren Büyükgümüş, "Biz isterdik ki Sayın Özel, şu birkaç gündür gerçekleştirmiş olduğu turunda sadece yalan, iftira ve insanların hassasiyetlerini, yaşadığı duygusal ortamları nasıl istismar ederimin peşinde olmasaydı da özellikle büyükşehir belediyeleriyle beraber yürüttüğü çalışmaların açılışlarını, başlangıç programlarını, milletimizle hizmetleriyle buluştuğu bir turu gerçekleştirmiş olsaydı. Biz de 'Daha iyisini milletimiz için nasıl hayata geçiririz?' diye tartışsaydık ama maalesef burada gördüğümüz tablo adeta iftira, yalan siyasetinin duvara tosladığı bir tablodur. Milletimiz çok açık şekilde deprem bölgesinde yaşananların ardından şehirlerimizi ayağa kaldıran iradeyi bağrına basmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Şehirlerimizde geleceğe daha güvenli ve güçlü şekilde yürümeyi hedefliyoruz"

Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta Osmaniye'de olacağını belirterek, "Yarın aynı zamanda 6 Şubat depreminin bir anması niteliğinde olacak. Cumhur İttifakı olarak gerçekleştireceğimiz mitingimizde hem Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli milletimize hitap edecekler." diye konuştu.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hem dünyada mazlumlara umut olmak hem de Türkiye'nin kalkınması için güçlü iradeyle çalışmaya, üretmeye, başarmaya devam edeceğini söyleyen Büyükgümüş, Osmaniye'de düzenlenecek programın hayırlara vesile olmasını diledi.

Büyükgümüş, milletin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gittiği her şehirde bağrına bastığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü sözünü tutan, sözünün arkasında güçlü bir iradeyle, ekibiyle beraber mücadele eden bir dünya liderini görüyor vatandaşlarımız ve bunun çok büyük, yüksek bir sevgi seline dönüştüğünü gözlemliyoruz. Yine aynı şekilde mitinglerimiz de aynı muhabbetin şehirleri sardığını gözlemliyoruz. Büyük bir kardeşlikle, yüksek dayanışmayla şehirlerimizde geleceğe daha güvenli ve güçlü şekilde yürümeyi hedefliyoruz. Bunun bir nişanesi olarak da Sayın Bakanlarımız ve Genel Başkan Yardımcılarımız ile AK Parti teşkilatları olarak bu gece ve gün boyu sürekli sahadaydık. İnşallah sabaha karşı gerçekleşecek olan sessiz yürüyüşler ve anma törenlerinde de milletimizle beraber olacağız."

Toplantıya AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy da katıldı.

Kaynak: AA

Ahmet Büyükgümüş, AK Parti, Osmaniye, Ekonomi, Siyaset, Deprem, Güncel, Son Dakika

