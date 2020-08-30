AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: "Fitch suçüstü yakalanmıştır" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: "Fitch suçüstü yakalanmıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından teyit edilen Türkiye'nin kredi notuna ilişkin, "Fitch suçüstü yakalanmıştır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından teyit edilen Türkiye'nin kredi notuna ilişkin, "Fitch suçüstü yakalanmıştır. Aslında suçüstü yakalanan sadece Fitch değildir. Kadrolu baykuşların yanında kadrosuz olup da kadro peşinde koşan baykuşlara da suçüstü yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Canikli, Fitch Ratings'in, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etmesi, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Canikli, Fitch'in, Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğal gaz keşfinin açıklanmasının ardından duyurduğu kararın, objektif ve nötr olmadığını belirtti.

Fitch'in açıklamasından 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önemli bir müjdenin olacağının kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlatan Canikli, "Fitch, doğal gaz keşfiyle ilgili gelişmeden sonra yapacağı değerlendirmenin, doğal gaz keşfinin ekonomik sonuçlarını da içereceğini, daha doğrusu piyasalar tarafından bu şekilde algılanacağını biliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Fitch'in doğal gaz keşfini öğrendiğinde normalde bu gelişmeyi analizine dahil etmesi gerektiğini, analiz için süre yeterli değilse de açıklamanın ertelenmesi gerektiğini vurgulayan Canikli, şöyle devam etti:

"Bir kez daha vurgulamak gerekir ki Fitch suçüstü yakalanmıştır. Aslında suçüstü yakalanan sadece Fitch değildir. Kadrolu baykuşların yanında kadrosuz olup da kadro peşinde koşan baykuşlara da suçüstü yapılmıştır. Fitch'in ne kadar objektif ve tarafsız bir yöntem ve içeriğe sahip olduğunu, Türkiye ekonomisiyle ilgili yaptığı değerlendirmelerin gerçekçi ve bilimsel olduğunu ve üst akıl tezinin çöktüğünü sevinç naraları atarak haykırıyorlar. Fitch'in avukatlığını yapıyorlar."

"Değişkenler hiçbir konuda tahminde bulunmamıza katkı sağlamaz"

Canikli, Fitch'in, Türkiye'nin görünümünü negatife çevirirken "döviz rezervlerinin azalması, cari açık ve negatif reel faizi" temel gerekçe gösterdiğini hatırlatarak, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde bir düşüş olduğunu, 2013'te 136 milyar dolar olan brüt toplam rezervlerinin bugün 88 milyar dolara gerilediğini kaydetti.

Ekonominin bir dengeler manzumesi ve ekonomide her bir değişkenin veya parametrenin bir denklemin parçası olduğunu bildiren Canikli, değişkenlerin statik analizinin anlamlı olmadığını ve hiçbir konuda tahminde bulunulmasına katkı sağlamadığını aktardı.

Canikli, Türk lirasının değer kaybına uğradığına yönelik iddialara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Türk lirasının değer kaybını önlemek amacıyla Merkez Bankası döviz rezervlerinin önemli ölçüde eritildiği gibi bir iddia ileri sürülürken, içini dolduracak anlamlı nedensellik bağlantılarının ortaya konulması kaçınılmazdır. Aksi halde iddia havada kalacak ve kahvehane sohbeti konusu olmaktan öteye geçemeyecektir."

"Karar, eğer ekonomik ve rasyonel değilse, subjektif ve siyasi bir karardır

Döviz rezervinin 2013'te yabancı portföy yatırım değerini karşılama oranının yüzde 130 iken bu oranın 14 Ağustos 2020'de yüzde 189,6'ya yükseldiğini aktaran Canikli, şunları kaydetti:

"Basit bir oran analizi ile dahi bugünkü döviz rezervlerimizin, Fitch'in Türkiye ekonomisine en yüksek notları verdiği yıllardaki döviz rezervlerimizden çok daha fazla döviz talebini karşılama kapasitesine sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Fitch'in, döviz rezervlerindeki düşüşü not indirimi için gerekçelerden birisi olarak ifade etmesinin hiçbir bilimsel ve rasyonel dayanağı bulunmamaktadır. Böyle bir karar eğer ekonomik ve rasyonel değilse subjektif ve siyasi bir karardır. "

Canikli, Fitch'in not indirimine gerekçe gösterdiği negatif reel faizin ABD ve Avro bölgesi dahil dünyanın büyük bölümünde uygulanan bir model olduğunu hatırlattı.

Canikli, böyle dönemlerde reel sektörün ve finansal kurumların muhtemel çöküşünün engellenebilmesi için piyasanın ihtiyacı olan likiditenin sağlanması gerektiğini, bu zorunluluğun çok büyük miktarda parasal genişlemeyi beraberinde getirdiğini aktardı.

"Türkiye, tercihini kaynakların ülkede kalması yönünde kullandı"

Tüm dünyanın Kovid-19 salgınının ekonomiler üzerindeki muhtemel yıkıcı etkilerini, çok büyük parasal genişleme ve negatif reel faizli finansman modeliyle çöküşe dönüşmeden atlatabildiğini belirten Canikli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Tüm gösterge ve endeksler, Türkiye için hızlı bir toparlanmanın başladığını gösteriyor. Eğer pandemi sürecine Türkiye ekonomisi yüksek nominal faiz (artı değerde reel faiz) oranıyla girmiş olsaydı toparlanması mümkün olmazdı. Bu gerçek ortadayken doğru uygulanan bir politikayı (negatif reel faizi), Fitch'in not indirimi için gerekçe yapmasının hiçbir bilimsel ve rasyonel izahı bulunmamaktadır. Esasında ekonominin toparlanmasında etkili olan bu politika, başarılı bir şekilde uygulandığı için pozitif bir değerlendirmeye esas teşkil edebilirdi.

Türkiye bir tercihte bulundu ve tercihini kaynakların ülkede kalması yönünde kullandı. Beğenmeyen yabancı portföy yatırımcısı (sıcak para) yurt dışına çıktı. Türkiye hiçbir şey kaybetmedi. Hatta bu çıkışla birlikte döviz piyasası üzerindeki baskı da azaldı. Çünkü faiz oranına duyarlı DİBS'te (Devlet İç Borçlanma Senetleri) yabancı yatırımcı kalmadı. Borsa İstanbul (BİST) halka açık şirketlere yatırım yapan yabancı yatırımcı, yurt dışına çıkış açısından daha istikrarlı ve tahmin edilebilir durumdadır."

"2020'deki cari açığın temel sebebi Kovid-19 nedeniyle turizmde yaşanan kayıplar"

Canikli, 2020'deki cari açığın temel sebebinin salgın nedeniyle turizmde yaşanan kayıplar olduğuna dikkati çekerek, bu durumun yapısal bir problemden kaynaklandığını, ağustostan itibaren de turizm sektörünün normalleşmeye başlamasıyla birlikte cari açıkta iyileşmenin başlayacağının ortada olduğunu ifade etti.

Bu tür değerlendirmelerin sadece derecelendirme kuruluşları üzerinden, ekonomiye yönelik algı operasyonu amacıyla yapıldığını vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

"Seçilmiş yönetimleri devirmek için kullanılan yapıların nasıl ve kimler tarafından desteklendiği ve korunup kollandığına ilişkin projeler bugünkü analizin dışındadır. Bugün uygulanan ekonomik politika ve modele kronik muhalefette bulunan entelektüel kesim ve siyasilerin alternatif politika olarak ortaya koydukları tek bir model vardır; yüksek reel faiz yoluyla ağırlıklı olarak portföy yatırımı için yabancı sermayenin ikna edilmesi ve Türkiye'de kalmasının sağlanmasıdır."

AK Parti, Türkiye, Fitch, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: 'Fitch suçüstü yakalanmıştır' - Son Dakika


Son Dakika

Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Aracına sıkışan kazazedeyi telefonla çekme yarışına giren vatandaşlar tepki çekti La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü 16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü         
15:35
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi         
15:31
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti         
15:26
İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü         
15:13
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor         
15:04
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor         
14:47
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu         
14:38
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi         
14:33
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti         
14:07
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş         
13:06
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar         
12:56
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge 66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge         
12:44
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü 50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü         
12:33
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı         
12:12
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi 1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi         
11:18
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi         
10:33
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı         
10:00
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi         
09:45
İstanbul'dan sonra İzmir'de de görüldüler! Bayılma numarası yapan simitçi kılığındaki dolandırıcılara vatandaştan tepki yağdı İstanbul'dan sonra İzmir'de de görüldüler! Bayılma numarası yapan simitçi kılığındaki dolandırıcılara vatandaştan tepki yağdı         
09:29
Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum         
23:16
Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı         
22:55
Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti         
21:02
Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü         
20:58
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti         
19:57
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi         
19:39
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti         
18:28
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı         
17:51
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı         
17:49
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi         
17:28
Çevre kirliliği hayvanları da etkiliyor: Ayağına maske takılan bir martı, direkte mahsur kaldı Çevre kirliliği hayvanları da etkiliyor: Ayağına maske takılan bir martı, direkte mahsur kaldı         
14:08
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı         
12:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2020 20:10:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: "Fitch suçüstü yakalanmıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei