Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıklaması

7 saat önce

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gönüle dokunan hizmetlerin başarı getirdiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıklaması, System.String[]

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gönüle dokunan hizmetlerin başarı getirdiğini söyledi.

Yılmaz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye yaptığı ziyarette, Antalya'nın bu yıl 16 milyon turist hedefinin bulunduğunu, tarımda da Türkiye'nin en önemli kentlerinden olduğunu kaydetti.

Yerel yönetimlerin aynı zamanda ekonomik belediyecilik yapması gerektiğini düşündüğünü anlatan Yılmaz, "İyi bir belediye aynı zamanda iyi bir yatırım ortamı sağlıyor. Bu da ülkemizdeki istihdama, üretime, ihracata katkıda bulunuyor." dedi.

Ticaretin, alışverişin yerel yönetimlerle bağlantılı olduğunu kaydeden Yılmaz, belediyelerin hizmet kalitesinin artmasının vatandaşın gündelik hayatına olumlu yansıdığını vurguladı.

Yılmaz, belediyecilikte sadece hizmet etmenin yeterli olmadığını belirterek, "Vatandaşa dokunmak, gönül belediyeciliği yapmak gerekiyor. Gönüle dokunan hizmetler başarı getiriyor. Tarım ve turizmde katma değeri daha yüksek bir Antalya'yı ileride göreceğiz. Turizmde kişi başına düşen harcama miktarını artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ardından Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'i ziyaret eden Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cevdet Yılmaz, AK Parti, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:30 Kaynak: AA
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