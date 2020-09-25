AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Isparta'da konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Türkiye genelinde yüzde 65, Isparta genelinde ise yüzde 45'lik bir değişimi sağladıklarını belirterek, "Yeni arkadaşlar, genç aktörler, ayrıca tecrübeliler, tamamını bir araya getirdiğimiz çok diri yönetimler oluştu." dedi.

Kandemir, partisinin il binasında düzenlen toplantı öncesi gazetecilere, teşkilatlarda görev alan, mücadele eden isimsiz kahramanlar olduğunu söyledi.

Kongrelerde yeni kişilerin göreve geldiğini aktaran Kandemir, bazılarının görevlerini devrettiğini dile getirdi.

Partide eski yeni kavramı olmadığını belirten Kandemir, şöyle konuştu:

"Hepsi davanın neferi, bu heyecanı taşıdıkları için de ayrıca çok gurur duyuyorum. Şu an Türkiye'de kongrelerimizin yüzde 70'ini tamamladık. Bugünün şartlarında bu kongreleri titizlikle yaptık. Türkiye genelinde yüzde 65, Isparta genelinde ise yüzde 45'lik bir değişimi sağlamış olduk. Yeni arkadaşlar, genç aktörler, ayrıca tecrübeliler, tamamını bir araya getirdiğimiz çok diri yönetimler oluştu. Isparta'daki kongrelerde 13 ilçemizin 12'sini tamamlamış olduk. İyi ekipler kurduk, bu ekip AK Parti'yi 2023 hedefine taşıyacak. İnşallah 2023'teki iddiamızı, heyecanımızı taçlandıracağımızı düşünüyoruz."

Isparta'daki bu heyecanı örnek göstererek diğer illere ilham olunacağına inandıklarını anlatan Kandemir, "Belediye Başkanımızı da tebrik ediyorum. Bir buçuk yıl gibi kısa sürede güzel çalışmaların altına imza attı. Milletvekillerimizin Ankara'daki olağanüstü mesaisine de çok katkısı var. Isparta'da olmak kendimizi kalemizde hissettiriyor."

Kandemir'e ziyaretinde, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recel Özel, Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve partililer eşlik etti.