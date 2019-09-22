AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Silopi'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şırnak'ın Silopi ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kandemir, beraberinde AK Parti milletvekilleri Ziver Özdemir, Abdullah Ağralı, Rizgin Birlik ve AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile AK Parti Silopi İlçe teşkilatını ziyaret etti.

İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ve partililerle görüşen Kandemir, burada yaptığı konuşmada, "Bizim bir sevdamız, mücadele aşkımız var. Biz milletimize sevdalı bir siyasi hareketiz. Silopi için hazırlanan projelere iktidarımızın gücüyle destek vererek güzel Silopimizi kalkındıracağız." dedi.