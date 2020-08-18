AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur: Biden Ocak'ta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz" ifadelerini kullandı. - ANKARA