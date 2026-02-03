AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yazıcı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Yazıcı, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!" fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını seçen Yazıcı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtılma anını yansıtan fotoğrafını oylayarak, "21. yüzyılda böylesine bir vahşet, hepimizin gözü önünde gerçekleşti." dedi. Yazıcı, Türkiye'nin insanlık adına en güçlü duruşu sergilediğini kaydetti.

Fotoğraf sanatının önemine işaret eden Yazıcı, fotoğrafların hepsinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Dünyanın gündeminde, Gazze'de yaşanan soykırım olduğunu belirten Yazıcı, "İnsanlığın utancı, vicdanların sarsılışının simgesi fotoğraflar. İnşallah dünyada bir daha bu tür şeyler olmaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda İsrail'in zulmünü, Gazze'de yaşanan soykırımı dile getirdiğini anlatan Yazıcı, "İnşallah bu zulümler son bulur. Adalet, her şeyin temeli." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, daha adil bir dünya inşa etmenin mümkün olduğunu, Türkiye'nin de buna her zeminde katkı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.