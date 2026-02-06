AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "11 bin kilometrelik altyapı çalışması ile bölgenin geleceği için sağlam bir zemin oluşturuldu"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "455 bin 357 yeni, güvenli, modern konut ve yapının anahtarlarını sahiplerine teslim ettik. 11 bin kilometrelik altyapı çalışması ile bölgenin geleceği için sağlam bir zemin oluşturuldu " dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına ise baş sağlığı diledi.

Ala, açıklamasında, 11 ilde ve 108 bin kilometrekarelik bir alanda 14 milyon insanı etkileyen büyük bir felaket yaşandığına dikkati çekerek, "Kaybettiklerimizi geri getiremesek de hayatın hızla normale dönmesi için 'Asrın İnşa Seferberliği'ni başlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, kararlılıkla yola çıktık. İlk temel, depremin 15. gününde atıldı, 45. günde ilk köy konutları teslim edildi ve 27 Aralık 2025 itibarıyla 455 bin 357 yeni, güvenli, modern konut ve yapının anahtarlarını sahiplerine teslim ettik. Bütün bunların yanında şehirlerin ruhu da ihya edildi. Tarihi dokular aslına uygun şekilde yeniden hayat buldu. 11 bin kilometrelik altyapı çalışması ile bölgenin geleceği için sağlam bir zemin oluşturuldu. Bu büyük dönüşümün arkasında; kararlı bir siyasi irade, seferber olmuş bir millet ve bu ikisini buluşturan güçlü bir inanç vardı. Mühendisinden işçisine, kamu kurumlarımızdan sivil topluma herkes omuz verdi. Dünyaya afet sonrası hızla toparlanma konusunda 'Türkiye Modeli'ni armağan eden bu seferberlik, artık küresel bir referans haline gelmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA