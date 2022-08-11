AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı

11.08.2022 16:17

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayının gelmesiyle evinin mutfağına girerek eşi Semiha Yıldırım ile beraber aşure yaptı. O anlara dair çekilen fotoğraflar, sosyal medyada beğeni topladı.

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure kazanları da kaynamaya başladı. Aşure yapanlardan biri de eski başbakanlardan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, evinin mutfağında eşi Semiha Yıldırım'la birlikte aşure yaptı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Binali Yıldırım'ın aşure kazanını çevirdiği sırada çekilen fotoğraf nedeniyle ortaya renkli görüntüler çıktı.

Binali Yıldırım evinin mutfağında aşure yaptı, ortaya renkli görüntüler çıktı

"BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların üzerine ise şu notu düştü: "Aşuremiz bereketli, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun."

Binali Yıldırım evinin mutfağında aşure yaptı, ortaya renkli görüntüler çıktı
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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı - Son Dakika
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