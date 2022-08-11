AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure kazanları da kaynamaya başladı. Aşure yapanlardan biri de eski başbakanlardan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, evinin mutfağında eşi Semiha Yıldırım'la birlikte aşure yaptı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Binali Yıldırım'ın aşure kazanını çevirdiği sırada çekilen fotoğraf nedeniyle ortaya renkli görüntüler çıktı.

"BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların üzerine ise şu notu düştü: "Aşuremiz bereketli, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun."