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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Devlet-millet kaynaşması ile bu süreci aşacağız"
6 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüsün yayılma hızını kesmek için bu hafta sonu herkesin evde olacağını belirterek devlet-millet kaynaşmasıyla bu süreci aşacaklarını ifade etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüsün yayılma hızını kesmek için bu hafta sonu herkesin evde olacağını belirterek devlet-millet kaynaşmasıyla bu süreci aşacaklarını ifade etti.
Kurtulmuş, Twitter'dan koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tedbire devam. Bu hafta sonu koronavirüsün yayılma hızını kesmek için hepimiz evdeyiz. Vatandaşımızın temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Kamu kurumlarımızın kahramanları milletimizin hizmetindedir. Paniğe, telaşa gerek yok. Devlet-millet kaynaşması ile bu süreci aşacağız." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:18 Kaynak: AA
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