ŞANLIURFA - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Kurtulmuş, kentteki temasları kapsamında Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, Vali Abdullah Erin ile makamında bir süre görüştü.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Kurtulmuş, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesinin Kitap Otağı'nda partisinin gençlik kolları üyeleriyle de basına kapalı bir araya geldi.