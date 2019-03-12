AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ün Ziyaretleri
1 saat önce
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, sivil toplum kuruluşları ile FİSKOBİRLİK iştiraklerinden EFİT AŞ'yi ziyaret etti.
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk
, sivil toplum kuruluşları ile FİSKOBİRLİK iştiraklerinden EFİT AŞ'yi ziyaret etti.
Öztürk, ziyaretlerde yapılan ve hedeflenen projelerle ilgili bilgiler paylaştı, istek ve sorunları dinledi.
Ziyaretlerinin ardından Öztürk, yaptığı açıklamada, Giresun'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Öztürk, Giresun halkının destekleriyle 31 Mart'ta Giresun'da geçmiş seçimlerde olduğu gibi yine başarıyı yakalayacaklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:00 Kaynak: AA
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