AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk: "Zeytinlik semti özgün haline dönüyor" - Son Dakika
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AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk: "Zeytinlik semti özgün haline dönüyor"

15.05.2022 16:24
AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk: "Zeytinlik semti özgün haline dönüyor"

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, tarihi Zeytinlik semtinin özgün haline döndüğünü bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, tarihi Zeytinlik semtinin özgün haline döndüğünü bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki tarihi evlerin korunması, restorasyonu ve semtin eski güzel haline, doğal dokusuna kavuşturulması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Zeytinlik semtinde yapılan restorasyon çalışmalarıyla alakalı Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'u, Giresun heyeti olarak ziyaret ettiklerini aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmede, Zeytinlik semtinin restorasyon çalışmalarını değerlendirirken, bunun yanında Zeytinlik semtine sonradan yapılan ve tarihi dokuyu bozan çirkin beton yapıların, kamulaştırılarak semtin aslına dönüştürülmesi gündeme geldi. Bu binalara ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Sayın Bakanımıza bilgi sunup destek talep ettik. Sayın Bakanımız da sağ olsun kamulaştırma bedeli olarak ilk etapta 5 milyon lira kaynak aktarılması talimatı verdi. Böylelikle bir taraftan buradaki tarihi yapılar restore edilirken, diğer taraftan da bölgede bulunan ve tarihi dokuyu bozan çirkin yapılar temizlenecektir."

Öztürk, Zeytinlik semtinin aslına uygun ve tüm güzellikleriyle yeni bir turizm alanı olarak bölgeye kazandırılmasını amaçladıklarını kaydederek, Bakan Kurum'a verdiği destekten dolayı Giresunlular adına teşekkür etti.

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Sabri Öztürk, Milletvekili, Murat Kurum, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk: 'Zeytinlik semti özgün haline dönüyor' - Son Dakika


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