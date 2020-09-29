AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni yasama yılından beklentilerini anlattı - TBMM - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni yasama yılından beklentilerini anlattı - TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, milletin, yeni yasama yılında kendilerinden polemik, kavga, gerginlik değil iş beklediğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, milletin, yeni yasama yılında kendilerinden polemik, kavga, gerginlik değil iş beklediğini söyledi.

Turan, AA muhabirine, 1 Ekim Perşembe günü başlayacak 27. Dönem 4. Yasama Yılı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni yasama yılının, 1 Ekim saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayacağını belirten Turan, "Bu dönemde milletimizin yakından takip ettiği gündemler çok yoğun. Aynı şekilde hazırlıklarını yaptığımız birçok kanun teklifi beklentisi var. Hepsini bir takvime bağlayarak hızlı şekilde yasalaştırmayı ümit ediyoruz. Çünkü milletimiz bizden polemik, kavga, gerginlik değil tam aksine iş yapmamızı, üretmemizi bekliyor." diye konuştu.

Önlerinde 3 yıl seçimsiz dönem bulunduğunu dile getiren Turan, "Seçimsiz olması çok kıymetli. Çünkü ister istemez seçim dönemlerinde yasama faaliyetleri daha yavaşlar, biraz daha inkıtaya uğrayabilir ancak tabiri caizse tertemiz bir hizmet, üretim dönemi var. Bu 3 yıl içinde yasama faaliyetlerimize yoğun şekilde devam ederek halkımızın beklentilerini, birçok konudaki yeni düzenlemeyle hayata geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Güçlü başkan, güçlü Meclis"

Turan, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin, Meclisin yeni yasama yılındaki ilk işlerinden olacağını bildirdi.

Meclisin, çalışmalarına tekrar yoğun şekilde başlayacağını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Göreceksiniz, yürütmeyle yasamanın uyumuyla büyük mesafe alacağız. Başkanlık sisteminde Meclisin güçlü olması çok kıymetli. Çünkü bu sistemin esasında güçlü başkan, güçlü Meclis söz konusu. Biz Meclisin hem söylemi hem icraatı hem de duruşu ve tavrıyla güçlü olmasını önemsiyoruz. Bu yeni sistemin başarılı olmasının en büyük özelliklerinden birinin de güçlü başkan ve güçlü Meclis olmasını iyi biliyoruz. Bu yüzden daha güçlü bir iletişim içinde daha güçlü, iddialı işlerle yeni dönemi inşa etmek istiyoruz."

"Birçok alandaki kanun tekliflerimiz hazır"

Turan, Meclisin gündemine gelecek düzenlemelere ilişkin bilgi vererek, milletvekillerinin, birçok alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi hazırlığında olduğunu anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemesi olduğunu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının önemli yatırımların önünü açan çalışması bulunduğunu aktaran Turan, "Birçok alanda tekliflerimiz hazır. Bunun takvimini planlayarak, revize ederek bütçe takvimini aksatmamak üzere yasama çalışmalarına başlayacağız." dedi.

"Çok sığ, gereksiz buluyorum"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilere değinen Turan, demokrasi tarihinde şimdiye kadar "kazanılan hakların geri verilmesi" diye bir gündem olmadığını hatırlattı.

Türkiye'de sistem değişikliğinin birçok tartışmayla, yoğun gündemle hayata geçtiğine ve geride kaldığına işaret eden Turan, "Göreceksiniz, güya eski sisteme dönmeyi iddia eden partiler bile olmaz ya bir gün bu sistem içinde iktidara gelseler onlar da bunu geri döndürmeyecekler. Çünkü halk aldığı bir yetkiyi geri vermez. Artık insanlar doğrudan yürütmeyi, başkanı seçiyorlar." dedi.

Turan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik tartışmaları bu yüzden "çok sığ ve gereksiz bulduğunu, ülkeye enerji ve zaman kaybı olarak yorumladığını" vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki herkes bu yeni sisteme göre, yeni parametreler geliştirsin. Zihinlerini, duruşlarını, tüzüklerini, yönetmeliklerini buna göre revize etsinler. Zaten fiili olarak herkesin yarış içinde olduğu bu durumu resmi olarak artık geride bırakarak devam ettirsinler. Hiçbir partinin başkanlık seçimine girip, başkanlığı aldıktan sonra tekrar başa dönüp, 'Ben başkan oldum ama istifa ediyorum. Parlamenter sisteme dönmek istiyorum.' deme ihtimali kalmaz. Böyle bir ihtimal yok. Çünkü biz parlamenter sistemde koalisyon, seçim kavgalarıyla çok zaman kaybettik. Halk bunu biliyor. Bu yüzden alınan bu yetkinin geri verilmesi mümkün değil. Kim başkan olursa halka layık olmak için gece gündüz çalışma gündeminden başka bir siyasi polemik olmaması lazım. Bu yüzden artık partilerin sistem tartışmasını geride bırakıp, önemli olan 2023 seçimlerine hazırlık yapması lazım."

"Diğer partilerle ilişkimiz daha da arttı"

Turan, 1 Ekim'in aslında aynı zamanda bir yeni yasama faaliyetinin başlangıcı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar zaman zaman eleştiri konusu olsa bile Meclisin iş yoğunluğuyla, vekillerin teklif verme imkanının artmasıyla diğer partilerle ilişkimiz daha da arttı. Bu yüzden bu yeni dönemde hem yasama tekniği hem de tekliflerin hayata geçmesi açısından diğer partilerle zaman geçirmemiz, onlarla bu konuları tartışmamızda büyük fayda olduğu kanaatindeyim. Bu yüzden kavgasız, gürültüsüz, herkesin iyi niyetli olarak meseleye yaklaşmasında fayda var.

Tabii ki siyasi partiler farklı tüzüklere, farklı tüzel kişiliklere sahip. İdeolojilerimiz, liderlerimiz farklı ama ülkemiz, bayrağımız tek hatta birçok soruna yaklaşımımız tek. Bu yüzden iktidarın yaptığı her şeye karşı çıkmak, iktidar vekillerinin her teklifine 'Hayır' demek yerine, zaman zaman bir araya gelip, en azından teklifleri hazırlarken olmadı sonraki müzakere sürecinde hatta komisyona, Genel Kurula gelmeden, bu süreçleri beraber hazırlar da ortak aklı biraz daha öne çıkarırsak hem partilerimiz için ama en önemlisi insanımız, ülkemiz için çok faydalı bir iş yapmış oluruz. "

"Koronavirüs yokmuş gibi davranamayız"

Hem Türkiye'nin hem de dünyanın en yoğun gündeminin pandemi olduğunu söyleyen Turan, Meclisin de bu yeni döneme göre hazırlık yaparak, maske, mesafe ve temizlik başta olmak üzere tüm tedbirleri alarak çalışmasında fayda olduğuna dikkati çekti.

"Bu hastalık yokmuş gibi davranamayız ama hayat yokmuş gibi de davranamayız." diyen Turan, milletvekillerinin, tedbirleri en hassas şekilde alacaklarına inandığını belirtti.

Meclis Başkanlığının, yoğun mesai harcayarak tedbirlerini aldığını anlatan Turan, "1 Ekim itibarıyla hem Meclis Başkanlığının çalışmalarını hep beraber değerlendireceğiz, göreceğiz hem de vekillerimizin bu konuda daha tedbirli olacağını düşünerek çok sağlıklı bir çalışma takvimini hep beraber kuracağız." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni yasama yılından beklentilerini anlattı - TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni yasama yılından beklentilerini anlattı - TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni yasama yılından beklentilerini anlattı - TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni yasama yılından beklentilerini anlattı - TBMM

Bülent Turan, AK Parti, kavga, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:46 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni yasama yılından beklentilerini anlattı - TBMM - Son Dakika


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