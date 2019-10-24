Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Değerli Konut Vergisi isminde yeni bir vergi ihdas edeceğiz.
Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: 'Değerli Konut Vergisi isminde yeni bir vergi ihdas edeceğiz.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Değerli Konut Vergisi isminde yeni bir vergi ihdas edeceğiz.

5 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Değerli Konut Vergisi isminde yeni bir vergi ihdas edeceğiz.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Değerli Konut Vergisi isminde yeni bir vergi ihdas edeceğiz. Kanun teklifimiz yasalaşırsa, konutunun değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecekler."

Mehmet Muş, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Muş, yeni vergi düzenlemesinin detaylarını açıkladı! Konaklama vergisi geliyor
Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak Bahçeli, Erdoğan'a 'Hakan kaftanı' hediye etti CHP'li Özgür Özel'den Yılmaz Ateş'in açıklamalarına tepki: Partisine ihanet etmiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 12:55:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Değerli Konut Vergisi isminde yeni bir vergi ihdas edeceğiz.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]