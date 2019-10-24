AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Değerli Konut Vergisi isminde yeni bir vergi ihdas edeceğiz.
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Değerli Konut Vergisi isminde yeni bir vergi ihdas edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:50 Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Değerli Konut Vergisi isminde yeni bir vergi ihdas edeceğiz. Kanun teklifimiz yasalaşırsa, konutunun değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecekler."
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