Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini...
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini...

9 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş,

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi. - ANKARA

Mehmet Muş, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:49 Kaynak: İHA
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